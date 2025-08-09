Se habilitó el tránsito sobre la ruta provincial 20 a la altura de la nueva alcantarilla transversal
Se habilitó el transito sobre la ruta provincial N° 20 a la altura de la construcción de la nueva alcantarilla transversal sobre el Arroyo Las Piedras.
09/08/2025 | 15:56Redacción Cadena 3
FOTO: Se habilitó el tránsito sobre la ruta provincial 20 a la altura de la nueva alcantarilla transversal
Según se informó desde Vialidad Provincial, ya se encuentra habilitado el tránsito sobre la ruta 20, dónde se construyó una alcantarilla de hormigón de 2 luces de 4m de ancho, 1,50 de alto y 20m de longitud. La misma se ubica en la Progresiva 12.932 a 1300m de la intersección con ruta nacional N° 14.
Vale recordar, que la anterior alcantarilla había sido demolida y presentaba notables deterioros de años; de esa manera, a través de la política del gobernador Rogelio Frigerio se tomó la decisión de la recuperación de estás obras viales en la provincia para una mejor conectividad que potencie el sector productivo de esta parte del departamento.
En tanto, desde la inspección técnica se comunicó que solo resta por ejecutar la demolición del desvío provisorio y las colchonetas aguas arriba y aguas abajo.
Lectura rápida
¿Qué se habilitó? El tránsito sobre la ruta provincial N° 20 a la altura de una nueva alcantarilla transversal.
¿Quién lo informó? Vialidad Provincial fue la entidad que brindó la información sobre la habilitación.
¿Cuándo ocurrió la habilitación? La habilitación se realizó el sábado 9 de agosto de 2025.
¿Dónde se ubica la nueva alcantarilla? La alcantarilla está situada en la Progresiva 12.932, a 1300m de la intersección con ruta nacional N° 14.
¿Por qué se demolió la anterior alcantarilla? La anterior alcantarilla fue demolida debido a notables deterioros acumulados durante años.
[Fuente: Noticias Argentinas]