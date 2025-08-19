FOTO: Se fugó a horas de conocer su condena por femicidio, fue capturado en Chile y será extraditado

El femicida Miguel Alejandro Vargas Nehuén será extraditado desde Chile después de haberse fugado en abril de este año horas antes de conocer su condena por el crimen de su ex pareja Ana Calfín en la provincia de Chubut en agosto de 2023.

El operativo se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 14.00 donde efectivos policiales del país vecino entregarán al acusado a las autoridades argentinas en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré.

El 11 de abril de este año Vargas Nehuén fue hallado culpable en el juicio del femicidio de Calfín. Cuatro días después debía presentarse en el audiencia donde iba a conocer el monto de la pena, pero nunca llegó al Tribunal.

El acusado cumplía el beneficio de prisión domiciliaria y se comprobó que horas antes de conocer su condena se fugó y cruzó a Chile.

Ante este escenario, las autoridades emitieron un pedido de captura, lo que permitió que tres semanas después sea detenido en la localidad chilena Dalcahue tras un gran operativo por parte de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) e Interpol.

Una vez finalizado el proceso de extradición, la Oficina Judicial de Esquel reprogramó la audiencia de cesura de pena para el jueves 21 de agosto donde el acusado va a ser condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

El ataque a Calfín ocurrió el 6 de agosto del 2023 cuando Vargas Nehuén le provocó graves quemaduras. Se supo que el acusado la roció con nafta y la prendió fuego, lo que generó que la víctima resultase quemada desde la cabeza a la cintura. Producto de la brutal agresión, falleció días después en el hospital.

Durante el juicio se comprobó que Calfín había sufrido violencia en reiteradas oportunidades tras las pruebas presentadas, entre ellas, mensajes agraviantes, insultos, control obsesivo, violencia económica y física.