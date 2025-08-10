Santa Fe suspendió licencias a cinco conductores por infracciones graves

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) suspendió la licencia de conducir a cinco personas que, en un lapso de dos meses, acumularon más de diez infracciones graves, principalmente por exceso de velocidad y alcoholemia positiva. La medida se tomó mediante el Sistema de Alerta Temprana de Infracciones de Tránsito, que permite identificar a los conductores con alta reincidencia y obligarlos a rendir nuevamente los exámenes para recuperar el permiso.

Entre los casos detectados en mayo y junio de 2025, se encuentra un conductor de Rosario con 14 infracciones por exceso de velocidad en zona urbana y 319 multas previas. Otro de San Cristóbal registró 14 infracciones y 41 antecedentes, mientras que en Sauce Viejo se contabilizaron 12 infracciones y 55 anteriores. En Avellaneda, un infractor acumuló 19 en dos meses y 79 previas. Además, un conductor profesional de San Justo presentó más de dos casos de alcoholemia positiva en el período y otras seis infracciones anteriores, circulando sin licencia desde 2018.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, sostuvo que el objetivo es prevenir siniestros viales detectando conductas reiteradas de riesgo. El sistema contempla suspender a particulares con diez o más faltas graves en dos meses y a profesionales con dos alcoholemias positivas en un año. El director de Formación y Comunicación y del Observatorio Vial, Sebastián Kelman, adelantó que en los próximos días también se suspenderán las licencias de dos rosarinos que conducían a más de 140 km/h en zona urbana.

El procedimiento incluye un seguimiento administrativo mensual, la notificación al infractor y la comunicación al Centro de Emisión de Licencias correspondiente. Para recuperar el carné, el conductor debe presentarse en el Juzgado de Faltas y luego realizar el curso y aprobar los exámenes psicofísico, teórico y práctico. El sistema busca anticiparse a los hechos y reducir la ocurrencia de siniestros graves en la provincia.