En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Platense

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Agropecuario

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Chaco For Ever vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Santa Fe suspendió licencias a cinco conductores por infracciones graves

El Sistema de Alerta Temprana detectó reincidencia en exceso de velocidad y alcoholemia positiva.

10/08/2025 | 16:44Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La decisión fue tomada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) suspendió la licencia de conducir a cinco personas que, en un lapso de dos meses, acumularon más de diez infracciones graves, principalmente por exceso de velocidad y alcoholemia positiva. La medida se tomó mediante el Sistema de Alerta Temprana de Infracciones de Tránsito, que permite identificar a los conductores con alta reincidencia y obligarlos a rendir nuevamente los exámenes para recuperar el permiso.

Entre los casos detectados en mayo y junio de 2025, se encuentra un conductor de Rosario con 14 infracciones por exceso de velocidad en zona urbana y 319 multas previas. Otro de San Cristóbal registró 14 infracciones y 41 antecedentes, mientras que en Sauce Viejo se contabilizaron 12 infracciones y 55 anteriores. En Avellaneda, un infractor acumuló 19 en dos meses y 79 previas. Además, un conductor profesional de San Justo presentó más de dos casos de alcoholemia positiva en el período y otras seis infracciones anteriores, circulando sin licencia desde 2018.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, sostuvo que el objetivo es prevenir siniestros viales detectando conductas reiteradas de riesgo. El sistema contempla suspender a particulares con diez o más faltas graves en dos meses y a profesionales con dos alcoholemias positivas en un año. El director de Formación y Comunicación y del Observatorio Vial, Sebastián Kelman, adelantó que en los próximos días también se suspenderán las licencias de dos rosarinos que conducían a más de 140 km/h en zona urbana.

El procedimiento incluye un seguimiento administrativo mensual, la notificación al infractor y la comunicación al Centro de Emisión de Licencias correspondiente. Para recuperar el carné, el conductor debe presentarse en el Juzgado de Faltas y luego realizar el curso y aprobar los exámenes psicofísico, teórico y práctico. El sistema busca anticiparse a los hechos y reducir la ocurrencia de siniestros graves en la provincia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho