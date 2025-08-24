Santa Fe exige que Nación actualice el cálculo del precio del gas en la región

El Gobierno de Santa Fe reclamó a la Nación una actualización en la metodología que define el precio del gas natural que se distribuye en la provincia. Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, actualmente más del 55 % del suministro proviene de la Cuenca Neuquina y menos del 45 % corresponde al gas importado de Bolivia.

El funcionario remarcó que el precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano, pero la tarifa final no refleja esa diferencia. “Estamos pagando con una tarifa diseñada para una realidad que quedó atrás”, advirtió. La Provincia estima que, de actualizarse el cálculo, las tarifas para grandes usuarios e industrias podrían reducirse hasta un 60 %.

El planteo formal se presentó ante Enargas, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Desregulación del Estado. Según Puccini, la situación genera “distorsiones en el mercado” y afecta a más de 400 industrias de Santa Fe. “Esto no es solo una cuestión de facturas. Es competitividad, es empleo, es producción”, subrayó.

Con la reversión del Gasoducto Norte y el avance de la producción en Vaca Muerta, la matriz energética del país cambió. “Argentina vive una nueva etapa. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país”, concluyó Puccini.