Santa Fe avanza con la "ficha limpia" para contrataciones públicas
La provincia avanza con un proyecto que impedirá ser proveedores del Estado a empresas, cooperativas, mutuales o personas con antecedentes por delitos de corrupción. La iniciativa ya tiene media sanción y busca reforzar los controles.
09/08/2025 | 11:40Redacción Cadena 3 Rosario
La provincia dio media sanción a un proyecto que impedirá ser proveedores del Estado a personas, empresas, mutuales o cooperativas con antecedentes por delitos de corrupción. La iniciativa, impulsada por la diputada Lionella Cattalini, apunta a reforzar los controles y garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
La propuesta establece que, antes de cualquier adjudicación o licitación, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no tengan condenas por delitos vinculados a la corrupción. Este requisito alcanzará a sociedades comerciales, organizaciones civiles y personas físicas que pretendan proveer bienes o servicios a la administración provincial.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en el Senado. Milei dijo que hubo un acuerdo entre CFK y Macri para voltear la Ficha Limpia
El Presidente anunció que podría volver a presentar el proyecto el año siguiente y lanzó críticas contundentes hacia los líderes del PRO y del peronismo. "Voy a volver a la carga", aseguró.
/Fin Código Embebido/
“Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido ilícitamente en operaciones con el Estado”, señaló Cattalini. La legisladora aclaró que la medida “no inventa nada raro ni genera mayor burocracia: simplemente incorpora un control previo para adjudicar una licitación”.
El proyecto también busca “resguardar a los honestos, a quienes hacen bien las cosas y cumplen la ley, que son la inmensa mayoría de empresarios, mutualistas y cooperativistas que contratan con el Estado”, agregó la diputada.
Con esta iniciativa, Santa Fe apunta a un modelo de contratación pública más riguroso y transparente, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones. El texto ya fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.
Lectura rápida
¿Qué proyecto se sancionó? Se sancionó un proyecto que impide ser proveedores del Estado a personas o entidades con antecedentes por delitos de corrupción.
¿Quién impulsó la iniciativa? La iniciativa fue impulsada por la diputada Lionella Cattalini.
¿Cuándo se dio media sanción? La media sanción fue otorgada recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se aplicará este proyecto? El proyecto se aplicará en la provincia de Santa Fe.
¿Por qué se busca implementar esta medida? Se busca implementar la medida para reforzar los controles y garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.