Salta: Pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio de 2025

En la mañana de este 6 de junio de 2025, Salta despierta con temperaturas frescas, rondando los 6 grados Celsius. El cielo se presenta mayormente nublado y no se esperan precipitaciones en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura vaya en aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La visibilidad es buena, y el viento sopla a velocidades moderadas, lo que puede generar una sensación térmica más fría.

Por la tarde, el clima cambiará. Se estima que la temperatura máxima será de 18 grados Celsius, especialmente favorable para realizar actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero debido al viento que podría intensificarse. Además, existe una probabilidad del 30% de lluvias hacia la tarde, por lo que se sugiere mantenerse informado sobre las condiciones climáticas antes de salir.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados Celsius. El cielo permanecerá nublado, y no se descartan lloviznas. La humedad ambiente también se mantendrá elevada, lo que podría afectar la sensación térmica. Para quienes planean salir, es aconsejable llevar un paraguas por si acaso.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que los días siguientes tendrán condiciones similares, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 20 grados Celsius, y persiste la posibilidad de lloviznas, especialmente en las tardes. Los vientos estarán presentes, aunque en general, los días serán un poco más calurosos hacia el fin de semana, con un leve aumento en las máximas.

