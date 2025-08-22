Salta: dos hombres fueron sancionados por acoso callejero a adolescentes

Dos hombres fueron sancionados en Salta por acoso callejero a adolescentes y, después de que los sujetos reconocieran los hechos, la fiscalía solicitó la prohibición de acercamiento a las menores.

El caso tuvo lugar el 17 de agosto en la ciudad de Rosario de Lerma, cuando tres adolescentes, de 13 y 16 años, regresaban a sus casas y en medio del trayecto fueron perseguidas por dos sujetos en un vehículo.

Según se describe en el informe elevado por la Policía provincial, aquella tarde efectivos realizaban patrullajes preventivos cuando fueron alertados por las menores sobre dos hombres que las estaban persiguiendo, les silbaban y hasta les gritaban obscenidades.

Ante el rápido accionar los policías lograron interceptar el vehículo involucrado, cuyos ocupantes, de 38 y 43 años, consumían bebidas alcohólicas y se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Tras ser identificados por las menores, se procedió a la demora de los dos sujetos y, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al operativo, se realizó el secuestro del auto y de dos celulares.

En las últimas horas se desarrollaron las declaraciones indagatorias a los acusados, quienes reconocieron los hechos, por lo cual se les impuso como sanción el pago de una multa en concepto de sanción contravencional. Además, se dispuso la entrega del rodado y sus pertenencias.

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) tomó intervención en el caso y ante el Juzgado de Garantías en turno solicitó la prohibición de acercamiento a las menores.