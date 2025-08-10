Rosario recibirá a empresas y compradores de 40 países en el Business Forum

Del 1 al 5 de septiembre, Rosario será el epicentro de la segunda edición del Santa Fe Business Forum, un encuentro impulsado por el Gobierno de la Provincia que busca fortalecer la proyección internacional de las empresas santafesinas. El evento contará con rondas de negocios, asesoramiento técnico y oportunidades de contacto directo con importadores de 40 países.

En su edición inaugural de 2024, el foro concretó más de 600 reuniones entre firmas de la provincia y representantes de 19 mercados, generando vínculos comerciales que se tradujeron en exportaciones y nuevos clientes. Para este año, la organización prevé la participación de más de 1.000 empresas locales y 250 compradores internacionales, lo que duplica los objetivos alcanzados en su debut.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la iniciativa responde al modelo productivo planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro, con foco en abrir mercados y sumar competitividad. “El Business Forum es una herramienta concreta para acompañar el crecimiento de las empresas, generando trabajo y exportaciones”, señaló. Por su parte, la secretaria de Comercio Internacional e Inversiones, Georgina Losada, destacó que más allá de las cifras, lo más valioso son las historias de quienes lograron dar el salto al comercio exterior.

Entre esos casos se encuentra Pampa Cheese, radicada en Progreso. La firma, dedicada a la producción de quesos semiduros y otras variedades, participó en 2024 y logró iniciar exportaciones a Rusia y Brasil. Su representante, Santiago Aguirre, resaltó que “exportar no es solo vender, es mejorar continuamente”. También estará nuevamente presente Peón Cercas Eléctricas, empresa familiar con más de tres décadas de trayectoria, que valoró la posibilidad de conectarse con compradores internacionales sin salir de la provincia.

Otro testimonio es el de Frigorífico Recreo, con más de 60 años de historia. Su directivo Guido Ingaramo subrayó que el foro les permitió establecer contactos con más de 800 empresas argentinas y 200 compradores globales, consolidando mercados y ampliando su cartera de clientes.

El Santa Fe Business Forum 2025 se realizará en Rosario con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro clave para las pymes de la provincia que buscan proyectarse al mundo, reduciendo barreras y facilitando el acceso a mercados internacionales.