Rosario incorpora tecnología robótica 3D para biopsia de próstata
La innovación permite un diagnóstico más preciso y seguro, con menos riesgos de infección y sin el trauma de la biopsia tradicional.
18/08/2025 | 13:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El nuevo sistema genera un mapa tridimensional de la glándula.
Rosario dio un paso histórico en la medicina al incorporar Koelis Trinity®, una plataforma robótica 3D asistida por inteligencia artificial que permite realizar biopsias de próstata por fusión de imágenes en tiempo real.
Se trata de un avance que marca un antes y un después en el diagnóstico urológico, dejando atrás los métodos tradicionales que resultaban invasivos, incómodos y, en ocasiones, poco precisos.
El nuevo sistema genera un mapa tridimensional de la glándula y dirige la toma de muestras directamente hacia el área sospechosa, con una precisión de apenas 2,3 milímetros. “Es como pasar de dar vueltas sin rumbo a tener un GPS que nos indica el camino exacto”, graficó el urólogo Martín Piana, del Instituto Metropolitano de Urología (IMU). Según explicó, esta innovación eleva la eficacia diagnóstica al 93% y reduce el riesgo de infección a menos del 0,5%, frente al 5% de la técnica convencional.
El procedimiento está especialmente indicado para hombres con niveles elevados de PSA (Antígeno Prostático Específico), estudios de resonancia con nódulos sospechosos o aquellos que ya atravesaron una biopsia tradicional con resultados inconclusos. En todos esos casos, Koelis Trinity® ofrece la posibilidad de un diagnóstico certero sin el trauma físico ni la incertidumbre que generaban los métodos previos.
La clave está en el trabajo interdisciplinario: urólogos, imagenólogos y patólogos integran los datos clínicos y de resonancia para crear un mapa en 3D que guía con exactitud la punción. De este modo, no solo se obtiene mayor seguridad y eficacia, sino que también se evitan repeticiones innecesarias. Además, el procedimiento se realiza por vía transperineal bajo sedoanalgesia, lo que garantiza comodidad al paciente y minimiza complicaciones.
Con la llegada de Koelis Trinity®, Rosario se coloca a la vanguardia en diagnóstico urológico en el país. Esta tecnología no solo redefine los estándares médicos en la salud prostática, sino que también propone un cambio cultural: derribar el tabú en torno a la próstata y apostar a la prevención con herramientas de precisión, seguras y sin dolor.
Lectura rápida
¿Qué tecnología se incorpora en Rosario?
La tecnología incorporada es Koelis Trinity®, una plataforma robótica 3D asistida por inteligencia artificial para biopsias de próstata.
¿Quién es el urólogo que menciona la innovación?
El urólogo mencionado es Martín Piana, del Instituto Metropolitano de Urología (IMU).
¿Cuándo se realiza el procedimiento?
El procedimiento se realiza en casos de niveles elevados de PSA, nódulos sospechosos o biopsias tradicionales inconclusas.
¿Dónde se implementa esta tecnología?
La tecnología se implementa en Rosario, Argentina.
¿Por qué es importante esta innovación?
Es importante porque eleva la eficacia diagnóstica al 93% y reduce el riesgo de infección a menos del 0,5%.