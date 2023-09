Río Cuarto: condenaron a siete años de prisión al falso médico del COE

Fue condenado a siete años de prisión Ignacio Martín, el falso médico que en agosto de 2020 llegó a Río Cuarto para formar parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante la pandemia.

Martín estaba acusado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada reiterada, tentativa de defraudación, falsedad ideológica, lesiones graves por dolo eventual, homicidio por dolo eventual y uso de documento privado falso.

El joven se desempeñaba en el COE con apenas 19 años, aunque él decía tener 22.

En la audiencia de este miércoles Martín tuvo la última palabra y posteriormente el tribunal dictó la sentencia.

Noticias Ignacio Martín al hacer uso de la última palabra. Video

La fiscalía en conjunto, compuesta por Pablo Javega y Rosario Fernández López, había pedido nueve años de prisión. Lo consideraban culpable de seis de los siete delitos por los que se lo acusa. El que no incluyeron es el de defraudación en grado de tentativa.

En julio, el falso médico había reconocido parcialmente los hechos de los que se lo acusó. Sin embargo, apenas inició el juicio, señaló a funcionarios del Gobierno de Córdoba al asegurar que sabían que él no era médico e igual le asignaron funciones en el COE.

"Debido a la cantidad de personas aisladas y contagiadas que había y al miedo que se tenía, con pocos médicos, ellos me ofrecen que empiece a firmar con un título que no me correspondía", expresó el falso médico en julio de este año.

Martín se encuentra detenido desde febrero de 2021.

Informe de Víctor Rapetti.