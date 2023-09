Covid-19: atribuyen alza de casos a la baja vacunación y escasos testeos

Los casos reportados de Covid-19 crecieron en forma ininterrumpida en las últimas seis semanas. Desde fines de julio se incrementaron más de un 200%, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Las hospitalizaciones y los fallecidos también registraron un aumento, por lo que especialistas recordaron la importancia de aplicarse las dosis de vacunas de refuerzo y otras medidas de prevención.

En relación a las hospitalizaciones por virus respiratorios, en la última semana se notificaron 2.648 personas en todo el país, de las cuales fallecieron 55; de estas muertes 16 fueron por Covid-19 confirmado por prueba de antígenos (4) y molecular (12).

El infectólogo Eduardo López (MP. 37.586) habló con Cadena 3 y atribuyó la situación a una baja vacunación de parte de la población y pocos testeos. Pese a que la cantidad de casos registrados no alcanzan los niveles de la pandemia, advirtió que en las últimas semanas hubo 16 muertes en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vengo diciendo hace meses que el Covid-19 no se fue y ahora hay un aumento importante en porcentajes en las últimas 4 semanas, hablamos del 150%. La vacunación es pobre y no es intensa, como en la primera etapa de la pandemia. Es una lástima, porque las vacunas tienen un alto grado de protección. Más de la mitad de la población que tiene más de 50 años no tiene la quinta dosis de refuerzo", señaló el infectólogo.

Señaló que, en los últimos días, la aplicación de vacunas no alcanzó a las 4.000 personas en todo el país y solo hay poco más de 2 millones de personas con la quinta dosis. "A la gente le parece que la pandemia terminó o que no se va a enfermar. Tampoco hay campañas de concientización y habría que pensarlo cuando ahora la curva sigue en alza".

Afirmó que las vacunas con las que cuenta el país son muy buenas y mejores que las que estaban disponibles años antes, con altos grados de protección para la cepa que está circulando.

Hay un concepto de que el coronavirus desapareció y no es así

"La gente no se vacuna por varias razones: una es porque cree que el Covid-19 no está circulando y que pocos mueren. Hay un concepto de que el coronavirus desapareció y no es así. Uno compra una cantidad enorme de vacunas para que pocos se la apliquen. Es un fracaso del sistema", lamentó López.

Por otra parte, dijo que es ilógico que haya médicos que recomienden a sus pacientes no vacunarse. "Es posible que haya colegas que irracionalmente digan que no hay que vacunarse por posibles efectos adversos. A nivel mundial se colocaron millones de dosis y no hay efectos adversos severos si comparamos la cantidad de gente que se salva. Hay muy poca lógica en decir que no hay que vacunarse".

También aseguró que la vacuna bivalente es la que mejor protege y que hoy hay suficientes vacunas compradas, pero pocas colocadas. "Cuando digo que hay vacunas buenas, me refiero a que han mejorado respecto a las que teníamos antes y protegen las cepas que circulan actualmente. Las vacunas antiguas no tienen la fuerza de las bivalentes".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Lo lógico es que, si hay una persona con síntomas, sea testado y se quede en su casa. Pero si no se testea, se confunde un cuadro de coronavirus con otro cuadro respiratorio. Los mayores de 50 años, inmunodeprimidos, quienes están en tratamiento con corticoide, deberían ser testeados".

Además, se refirió al uso del barbijo y otras medidas preventivas: "Que la gente lo use no es malo, porque está demostrado que disminuye la enfermedad. Es una medida preventiva, pero la mejor medida es la vacunación. También hay otras medidas como el lavado de manos y la ventilación cruzada en reuniones".

Por último, recordó que en los hospitales públicos y centros de salud están disponibles las vacunas para aplicarse. "Creo que la gente debe vacunarse y debemos entender que el coronavirus no se ha ido, sino que sigue estando entre nosotros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".