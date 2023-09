Advierten que hay una baja en la vacunación contra la gripe y el Covid

En lo que va del invierno se han registrado un 55% más de muertes por influenza en comparación con las causadas por el Covid-19 en el mismo período, según se desprende de los datos oficiales informados en el Boletín Epidemiológico Nacional publicado este sábado.

Ricardo Tejeiro, infectólogo (M.N 58065), indicó a Cadena 3 que en este periodo "es normal que haya incrementos de enfermedades respiratorias", pero destacó que "hubo un incremento de circulación del virus de SARS-CoV-2, que es lo que produce el Covid, pero que no tiene demasiada agresión en la población".

"Son enfermedades respiratorias simples, que se pueden complicar aquellos que vienen con enfermedades persistentes o adultos añosos", dijo.

El infectólogo también enfatizó que, "esta influenza, que no estaba circulando tan fuertemente, sí tiene un impacto en salud más importante a veces, donde puede producir mayores complicaciones." Según él, esta es una situación habitual.

Tejeiro aclaró además la diferencia entre la gripe aviar y la gripe humana: "Tenemos que separar de lo que es la gripe aviar que están sufriendo los lobos marinos, porque no tiene nada que ver con lo que es la gripe humana, porque son distintos tipos de virus de gripe, que es influenza. Son distintos. Todavía este tipo de virus, que es de la gripe aviar, que son de las aves marinas y que se están transmitiendo los lobos marinos, que están produciendo muertes, cuando se contagia a un humano no se transmite de persona a persona. Ahora ya la gripe humana, la gripe que habitualmente vemos en invierno, sí se transmite de persona a persona. Y es la que tienen incluido las cepas, la vacuna de la gripe."

Baja cobertura de vacunación contra la influenza y COVID-19

Tejeiro expresó su preocupación sobre la cobertura de vacunación, diciendo que "este año la cobertura de vacunación fue baja. No se vacunó la gente en altas cantidades como corresponde. Eso se debe a distintos motivos, uno de ellos, es que la gente quedó muy golpeada por la vacunación contra el Covid".

"Hay un agotamiento y una falta de comunicación. Debemos comunicar permanentemente los mecanismos de prevención de las vacunas. Contra gripe, contra COVID. Son varias las vacunas que nosotros debemos estar alerta para aquellos que tienen indicación", expresó.

Cobertura insuficiente en vacunación de menores

En relación a la vacunación de niños, Tejeiro lamentó que las coberturas de vacunación hayan disminuido en los últimos años. "Fíjense que en lo que es vacuna antirgripal, en los chicos que tienen indicación precisa entre 6 meses y 24 meses, 2 años de vida, la cobertura es muy baja," dijo.

"Eso tiene que ver porque a veces las enfermedades de transmisión de las personas, cuando nosotros no vacunamos y tenemos la población bien vacunada, empiezan a estar controladas y no las vemos. Entonces muchas veces pasa que la gente cree que como no hay algunas enfermedades, debemos dejar de vacunarla. Y es todo lo contrario. Para que esas enfermedades no progresen, debemos seguir vacunando."

Entrevista de Rodolfo Barili