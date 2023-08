Por gripe aviar, hallaron 50 lobos marinos muertos en las costas argentinas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó este martes un nuevo caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, detectado en mamíferos marinos en el balneario bonaerense de Mayor Buratovich.

Hasta la fecha, se detectaron casos positivos de la enfermedad en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego; Antártida e Islas de Atlántico Sur, donde fue el primer caso positivo en esta especie; en el Área Natural Protegida Punta Bermeja, en Río Negro; en Necochea, Buenos Aires; y Punta Loyola, en Santa Cruz; en Mar del Plata, Buenos Aires; y Puerto Pirámides, en Chubut; los tres del lunes en Claromecó y San Blas, en Buenos Aires; y en San Antonio Este, en Río Negro, y el de este martes.

Las autoridades sanitarias y portuarias decidieran cerrar el acceso a la Escollera Sur del Puerto de Mar del Plata y limitar el acceso a la Banquina de los Pescadores como medidas de prevención.

Desde la Fundación Fauna Argentina, confirmaron que la cantidad de lobos marinos fallecidos por gripe aviar asciende a 50 casos a nivel local.

La palabra de un especialista

"Se ha observado que el virus de influenza aviar viene teniendo una distribución desde el sur del país a lo largo de toda la costa, afectando a una gran cantidad de lobos marinos de un pelo", indicó a Cadena 3 el veterinario y director de la Fundación Mundo Marino, Juan Pablo Loureiro.

"Lo que nosotros estamos observando, por el comportamiento que está teniendo el virus, es que estos animales se estarían contagiando entre ellos", explicó.

Poné #TelefeNoticias AHORA | ¿Qué pasa con los lobos marinos?



Hay una alerta por la gripe aviar, ¿un problema también para las personas? En Mar del Plata cerraron el acceso del público al puerto.



— Telefe Noticias (@telefenoticias) August 30, 2023

Y agregó: "Lo llamativo es que la distribución del virus es de manera muy acelerada".

Por otro lado, aclaró que los síntomas que sufren los lobos marinos de un pelo se dividen en dos: cuadros respiratorios o cuadros nerviosos. "En algunos casos, hasta ambos a la vez", sumó.

"Los cuadros respiratorios son con tos, disnea, dificultad para respirar, descargas nasales, como si fuera una gripe en humanos. Lo más llamativo son los cuadros de presentación neurológica (nerviosos), en los que el animal se pierde, se desconecta del medio y luego comienzan con convulsiones, lateralización de cabeza, movimientos rítmicos de las aletas pectorales y muere", sostuvo.

Loureiro, además, alertó que en las últimas horas se detectó un caso positivo de otra especie "como es el lobo marino de dos pelos".

Por último, pidió que la gente no lleve a sus mascotas a las playas donde hubo casos de lobos marinos infectados con gripe aviar. "Este virus puede afectar a animales domésticos, como los gatos o perros, y estamos pidiendo que no las lleven a las playas y que las mascotas no entren en contacto con lobos marinos muertos o vivos", subrayó.

Qué es la influenza aviar

La influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en nuestro país según la Resolución Senasa 153/2021 y cualquier persona puede notificar ante el organismo, si identifica mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o de corral, a través de los siguientes canales:

Las notificaciones se pueden hacer personalmente a la oficina del Senasa más cercana, llamando al teléfono 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles "Notificaciones Senasa", disponible en Play Store; escribiendo al correo electrónico [email protected], o por medio del apartado Avisá al Senasa, disponible en su página web.

Entrevista de "Informados, al regreso".