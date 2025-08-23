En vivo

Sociedad

Récord histórico de ballenas en Península Valdés: más de 2100 ejemplares en 2025

La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores.

23/08/2025 | 13:11Redacción Cadena 3

FOTO: Récord histórico de ballenas en Península Valdés: más de 2.100 ejemplares en la temporada 2025

La Municipalidad de Puerto Madryn informó a Noticias Argentinas que, durante un nuevo censo aéreo de monitoreo de Ballena Franca Austral realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET, se contabilizaron 2.110 ejemplares, lo que marca un récord histórico para la región.

El relevamiento, que forma parte del programa científico de seguimiento de la especie, registró 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías.

La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores: en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares y en 2023, 1.237.

“Estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo”, destacaron desde el equipo científico.

Lectura rápida

¿Qué se registró en Península Valdés?
Se contabilizaron 2.110 ejemplares de Ballena Franca Austral en un censo aéreo.

¿Quién realizó el censo?
El censo fue realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET.

¿Cuándo se llevó a cabo el censo?
El censo aéreo se llevó a cabo durante la temporada 2025.

¿Dónde se realizó el monitoreo?
El monitoreo se realizó en Península Valdés, en la provincia de Chubut.

¿Por qué es importante este registro?
Es un récord histórico que supera los números de años anteriores, lo que refleja un crecimiento en la población.

[Fuente: Noticias Argentinas]

