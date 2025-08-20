En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rechazan indagatoria a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández en 1984

La decisión fue tomada por el juez Alejandro Litvack, quien devolvió la causa a la fiscalía.

20/08/2025 | 11:44Redacción Cadena 3

FOTO: Rechazan indagatoria a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández en 1984

La indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del adolescente Diego Fernández en 1984, fue rechazada por el juez Alejandro Litvack, quien devolvió la causa a la fiscalía ante diversas incongruencias en el pedido del fiscal Martín López Perrando.

De acuerdo a la información que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el juez manifestó en su escrito que no cuentan “con una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado”.

El fiscal había solicitado que Graf sea indagado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia al sostener que el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.

“Si bien, por el paso de los años, la acción penal está prescripta, desde la fiscalía procuran avanzar con la investigación para reconstruir los hechos y arrojar luz sobre lo que le ocurrió a la víctima”, se destaca en la presentación de Perrando.

Sin embargo, el juez destacó que “se desprende del mismo el desarrollo de una valoración efectuada por el Sr. Fiscal de los motivos que lo llevaron a entender que se encuentra reunido el estado de sospecha para recibirle declaración indagatoria a Graf y de las pruebas que existen al respecto, pero lo cierto es que no circunscribió adecuadamente los términos en que quiere que se lo intime al encausado”.

Frente a esta sospecha, la autoridad remarcó que esto podría, no sólo constituir una afectación a un adecuado ejercicio de defensa, sino que, también, podría ser un obstáculo para que la propia fiscalía.

Si bien el magistrado indicó que Perrando no imputó a Graf, sino que solo se trató de una calificación legal, cada medida debe “contener una hipótesis delictiva concreta, a partir de la cual el imputado podrá ejercer su defensa, y que los diversos actos procesales que eventualmente sucedan a la indagatoria deben ser respetuosos del principio de congruencia”.

“De momento no se encuentran determinados los hechos por los cuales la fiscalía solicitó que se le reciba declaración indagatoria a Graf”, continuó el escrito.

Asimismo, en la resolución el juez puso en manifiesto algunas dudas respecto a los dos abogados del ex compañero de Fernández.

Por estos motivos, decidió devolver la causa a la fiscalía a cargo para que readecue legalmente su petición, “a efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso, y evitar posibles futuras nulidades que pudieran entorpecer el avance correcto de este proceso”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la indagatoria a Cristian Graf? Fue rechazada por el juez Alejandro Litvack.

¿Quién es Cristian Graf? Es el principal sospechoso en el crimen del adolescente Diego Fernández.

¿En qué año ocurrió el crimen? El crimen de Diego Fernández ocurrió en 1984.

¿Qué argumentó el juez? El juez indicó que no había una imputación concreta para citar a Graf.

¿Qué acción tomará la fiscalía tras esta decisión? La fiscalía deberá readecuar legalmente su petición para continuar con la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Sociedad

Cultura. Pablo Javkin presentó la Feria del Libro 2025

El intendente presentó la Feria Internacional del Libro Rosario 2025, que se realizará del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa, destacando la reapertura del espacio y la inauguración de la Tecnoteca como parte de los festejos por el tricentenario de la ciudad.

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho