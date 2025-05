Quiénes son los otros premiados junto a Cadena 3 en los New York Festivals Radio

Este jueves, la gala de los prestigiosos New York Festivals Awards, celebrada en Nueva York, reconoció la excelencia en la radiodifusión mundial, y Cadena 3 se alzó como protagonista al ser premiada por dos de sus producciones.

En un certamen que reunió a narradores de seis continentes y enfrentó a gigantes globales como la BBC, Al Jazeera, Bloomberg, la Canadian Broadcasting Corporation y Netflix, la radio cordobesa demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

El documental "La Chacarera: El latido del monte", conducido por Suna Rocha, se llevó el galardón de bronce en la categoría "Music". Esta obra, que explora la riqueza cultural de la chacarera como patrimonio de Santiago del Estero, fue elogiada por su profundidad narrativa y su conexión con las raíces argentinas.

En la misma categoría, el oro fue para Radio-Canada con su producción "Oliver Jones et les lumières de la Petite-Bourgogne", mientras que la plata recayó en la emisora irlandesa Newstalk por "Shogun Seisiún: Música irlandesa en Japón", producida y presentada por Pavel Barter y Edie Carey-Barter. Además, en la categoría "Music Special", la BBC World Service triunfó con el musical U.Me: The Complete Musical, narrado por Stephen Fry y con un equipo liderado por Steve Levine, Theo Jamieson y Simon Pitts.

Por su parte, el radioteatro "Nazareno Cruz y el Lobo", basado en el libreto original de Juan Carlos Chiappe, fue finalista en la categoría "Drama Program", recibiendo un diploma en reconocimiento a su calidad. Esta obra, que rinde homenaje a la tradición argentina, destacó por su creatividad y valor narrativo.

En la categoría "Drama Special", el oro fue para la BBC Radio 4 con "The Man Who Fell to Earth", consolidando la presencia británica en el certamen.

Las producciones de Cadena 3 compitieron con trabajos de alto calibre, como The Sounds of America de Al Jazeera, Beak Capitalism, Odd Lots de Bloomberg y The Current/Audio Doc Unit: Sitting Down with a J6 Protester de la CBC, lo que subraya el nivel de excelencia alcanzado por la emisora argentina, el mayor productor de contenidos del país.

Ambas obras fueron evaluadas por el Gran Jurado del festival, un panel compuesto por 100 destacados profesionales de la industria radial global, quienes valoraron criterios como la calidad de producción, la dirección, la escritura y la conexión con la audiencia. La selección de Cadena 3 refleja su capacidad para crear historias que trascienden fronteras y resuenan en un escenario mundial.

Desde 1957, los New York Festivals Awards han sido una plataforma para celebrar a los narradores más talentosos, adaptándose a las tendencias y avances de la industria. El reconocimiento a Cadena 3 no solo enaltece su trayectoria, sino que posiciona a Argentina como un referente en la radiodifusión global, demostrando que las historias locales pueden tener un impacto universal.