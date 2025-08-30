En vivo

Sociedad

Quién era Candela Santa María, la joven asesinada tras un asalto en La Matanza

Tenía 24 años  y se ganaba la vida como chofer de aplicaciones de viajes, además de hacer otros trabajos para poder sostener el crédito que había solicitado para comprarse un auto. 

30/08/2025 | 16:56Redacción Cadena 3

FOTO: Quién era Candela Santa María, la joven asesinada tras un asalto en La Matanza.

Candela Santa María tenía 24 años y soñaba con progresar trabajando. En apenas diez días iba a cumplir 25. Vivía en la zona oeste del conurbano bonaerense y se ganaba la vida como chofer de aplicaciones de viajes, además de hacer otros trabajos para poder sostener el crédito del Fiat Cronos que había comprado recientemente. La madrugada de este sábado, su vida quedó truncada por un disparo en la cabeza durante un intento de robo en González Catán.

El crimen ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana, en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, cuando Candela se dirigía a buscar a un pasajero. Según relató su primo Fernando a TN, “era una chica sana, trabajadora y muy conocida en la zona”. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con la voz quebrada, añadió: “Le hicieron una cama, ya sabemos quién fue. Es un fisura de la zona, le dicen Piñón. Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”.

La noticia sacudió a familiares, amigos y vecinos, que desde la mañana se movilizan sobre la Ruta 3, a la altura de Laferrere, exigiendo justicia. Con pancartas y cortes en el kilómetro 28, reclaman seguridad en un distrito que, aseguran, vive bajo una violencia cotidiana. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, denunció Fernando.

Candela había apostado a su futuro con esfuerzo. Su auto, comprado a crédito, era a la vez herramienta de trabajo y símbolo de independencia. Esa madrugada, la misma herramienta se convirtió en el blanco de quienes le arrebataron la vida.

El caso quedó en manos del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de Homicidios, quien ordenó medidas inmediatas para avanzar con la identificación y captura del principal sospechoso. Mientras tanto, la familia repite una frase que resuena como un grito de impotencia: “La mataron por dos monedas”.

Lectura rápida

¿Quién era Candela Santa María?
Era una joven de 24 años, chofer de aplicaciones de viajes, que vivía en el conurbano bonaerense.

¿Qué ocurrió la madrugada del sábado?
Candela fue asesinada de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en González Catán.

¿Dónde sucedió el crimen?
El crimen ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla.

¿Quién es el principal sospechoso?
El principal sospechoso es conocido como Piñón, según el relato de su primo Fernando.

¿Qué acciones están tomando los familiares y amigos?
Están movilizándose en la Ruta 3 exigiendo justicia y seguridad en el distrito.

