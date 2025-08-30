Quién era Candela Santa María, la joven asesinada tras un asalto en La Matanza
Tenía 24 años y se ganaba la vida como chofer de aplicaciones de viajes, además de hacer otros trabajos para poder sostener el crédito que había solicitado para comprarse un auto.
Candela Santa María tenía 24 años y soñaba con progresar trabajando. En apenas diez días iba a cumplir 25. Vivía en la zona oeste del conurbano bonaerense y se ganaba la vida como chofer de aplicaciones de viajes, además de hacer otros trabajos para poder sostener el crédito del Fiat Cronos que había comprado recientemente. La madrugada de este sábado, su vida quedó truncada por un disparo en la cabeza durante un intento de robo en González Catán.
El crimen ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana, en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, cuando Candela se dirigía a buscar a un pasajero. Según relató su primo Fernando a TN, “era una chica sana, trabajadora y muy conocida en la zona”.
Con la voz quebrada, añadió: “Le hicieron una cama, ya sabemos quién fue. Es un fisura de la zona, le dicen Piñón. Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”.
La noticia sacudió a familiares, amigos y vecinos, que desde la mañana se movilizan sobre la Ruta 3, a la altura de Laferrere, exigiendo justicia. Con pancartas y cortes en el kilómetro 28, reclaman seguridad en un distrito que, aseguran, vive bajo una violencia cotidiana. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, denunció Fernando.
Candela había apostado a su futuro con esfuerzo. Su auto, comprado a crédito, era a la vez herramienta de trabajo y símbolo de independencia. Esa madrugada, la misma herramienta se convirtió en el blanco de quienes le arrebataron la vida.
El caso quedó en manos del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de Homicidios, quien ordenó medidas inmediatas para avanzar con la identificación y captura del principal sospechoso. Mientras tanto, la familia repite una frase que resuena como un grito de impotencia: “La mataron por dos monedas”.
