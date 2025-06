Psicólogo sobre la foto con Malcorra: “Hay que escuchar a los niños"

La decisión de Newell's Old Boys de suspender por tres meses a varios niños de sus divisiones inferiores por sacarse una foto con el jugador rival, Ignacio Malcorra, generó una ola de indignación que superó lo futbolístico. La sanción, que también incluyó la quita de becas, desató una reflexión profunda sobre los límites de la educación dentro del deporte. El psicólogo Hernán Reynoso, analizó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario el impacto emocional y social de esta medida.

Para Reynoso, lo más grave es la "profundidad de lo lesionado" en la experiencia emocional de los chicos. “Son niños que tienen toda su ilusión puesta en jugar los fines de semana, en ser convocados, en compartir con sus compañeros. Quitarles eso es arrancarles lo que más los motiva en esta etapa de la vida”, explicó. El especialista subrayó que en muchos casos, el fútbol es un motor que los impulsa incluso en otros aspectos, como el estudio o la organización familiar.

El psicólogo remarcó que Newell’s no es una excepción ni un hecho aislado. "Esto podría haber ocurrido en cualquier club del fútbol argentino", aseguró. Para él, se trata de un problema más profundo y estructural, vinculado a una cultura deportiva contaminada por la violencia simbólica, la intolerancia y la estigmatización del rival como enemigo.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso, según Reynoso, es el mensaje que se transmite a los niños: “Que un adulto puede transformarse en agresor sin previo aviso, sin dar explicaciones. Que pueden quitarte lo que más querés sin que entiendas por qué”. Esa vivencia de injusticia, sumada a la falta de escucha, puede dejar una huella emocional difícil de reparar si no se aborda correctamente.

En ese sentido, el psicólogo fue claro al señalar que el club, al ser una institución educativa, tiene la obligación de escuchar a los chicos, no sólo para saber si quieren volver, sino para comprender qué sintieron. “Es necesario acompañarlos con una escucha especializada, para que esta herida no se transforme en algo crónico. No alcanza con que los padres contengan: el club debe asumir esa responsabilidad”, afirmó.

Reynoso también fue contundente al recordar que si hubo amenazas hacia los niños, como insinuaron desde el club, lo que correspondía era hacer una denuncia formal y activar los mecanismos de protección infantil. “No se puede sancionar a un chico porque otros lo amenazaron. Eso está por fuera de la ley y es inaceptable desde cualquier punto de vista”, sostuvo.

La reflexión de Reynoso no se limitó a lo ocurrido con los seis chicos sancionados. Alertó sobre la necesidad de transformar la cultura del fútbol infantil, empezando por los ejemplos que los adultos ofrecen. “Hay una semilla de odio que germina en las canchas, en los gritos desde las tribunas, en los cánticos violentos, en el desprecio por el otro. Es ahí donde hay que trabajar profundamente”, planteó.

Finalmente, rescató gestos que van en sentido contrario: el abrazo de Messi y Di María, el consuelo de Messi a Neymar, el mensaje sereno de Scaloni. “Esos son ejemplos que educan y humanizan. Necesitamos amplificarlos. No alcanza con que pasen: hay que integrarlos a la currícula formativa del deporte, si queremos que el fútbol sea verdaderamente una escuela de vida”, concluyó.



Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrin.