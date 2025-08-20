Procesaron a García Furfaro por supuesto contrabando agravado de mercadería
El juez Pablo Yadarola le trabó un embargo por $25 mil millones.
20/08/2025 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: Furfaro admitió que en noviembre el gobierno quiso cerrar su laboratorio, pero siguió funcionando
FOTO: Procesaron a García Furfaro por supuesto contrabando agravado de mercadería
El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma relacionado al fentanilo contaminado, fue procesado por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.
El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado, sin prisión preventiva, por sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria del gigante asiático entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones, pero la causa constató que la cifra real fue de US$500.000.
/Inicio Código Embebido/
Contaminación de fentanilo en el país. Piden la detención de García Furfaro y otras 24 personas vinculadas al fentanilo
Un abogado cordobés, querellante en el caso, presentó el pedido ante el juez Ernesto Kreplak.
/Fin Código Embebido/
En este contexto, el magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones.
En tanto, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante.
Las defensas apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio vinculado al fentanilo contaminado permanecerá en libertad.
Lectura rápida
¿Quién fue procesado?
El empresario Ariel García Furfaro fue procesado por contrabando agravado.
¿Qué laboratorios están involucrados?
Los laboratorios HLB Pharma y Alpharma están involucrados en el caso.
¿Quién procesó a García Furfaro?
El juez Pablo Yadarola procesó a García Furfaro.
¿Por cuánto está el embargo?
Se estableció un embargo por $25 mil millones.
¿En qué contexto se procesó?
Se constató sobrefacturación de importaciones entre marzo y agosto de 2022.
[Fuente: Noticias Argentinas]