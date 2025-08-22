FOTO: Posadas: detuvieron a un estudiante de psicología por difundir material de abuso sexual infantil

Un estudiante de psicología fue detenido en la ciudad misionera de Posadas, acusado del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

La plataforma conocida como CyberTipline informó sobre 11 incidentes vinculadas a la actividad del joven de 20 años en Internet, motivo por el que la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Misiones encabezó un allanamiento en un domicilio del barrio San Miguel, luego de un alerta emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

El sospechoso poseía al menos 60 archivos de índole sexual que incluían videos e imágenes de menores de 13 años, según indicó el portal del diario Primera Edición.

En el procedimiento, las autoridades incautaron computadoras, celulares y discos rígidos de interés para la investigación que serán peritados.

El fiscal del caso, el juez y agentes de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General participaron del operativo.