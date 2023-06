Platense rescindió el contrato del arquero denunciado por violencia de género

El club Platense le rescindió este lunes el contrato del arquero Ignacio Arce, quien estuvo detenido a fines de mayo, tras ser acusado por violencia de género contra su novia en medio de una fuerte discusión.

“Platense llegó a un acuerdo con el arquero Ignacio Arce para la rescisión anticipada de su vínculo contractual. Desde el club le deseamos éxitos en lo que venga”, publicaron desde la entidad en su cuenta de Twitter.

El pasado 23 de mayo vecinos del barrio privado Venice llamaron a la Policía debido a que escucharon que Arce, de 31 años, y su pareja, de 27, mantenían una violenta discusión, mientras que vieron que el jugador golpeó a la joven cuando estaban en un balcón.

La mujer sufrió lesiones en su pierna derecha, en el caso intervino la UFI de Género de Tigre, a cargo del Fiscal Pablo Menteguiaga, y el futbolista fue detenido.

No obstante, unos días después, el juez del caso dio lugar al pedido de la defensa de Arce para que sea liberado al considerar que no había pruebas para demostrar la violencia de género, además de que no tenía antecedentes.