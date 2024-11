Patricia Bullrich denunció ante la Justicia a Rafael Di Zeo por amenazas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante la Justicia contra Rafael Di Zeo "por amenazas e intimidación pública", tras las declaraciones del jefe de la barra de Boca Juniors, quien afirmó que irían "a la guerra" por la prohibición de acceso a las canchas de otros dos barras por incidentes durante un partido.

Bullrich acusó a Di Zeo de los "delitos de amenazas e intimidación pública". “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”, disparó Bullrich a través de su cuenta de X, luego de que se conociera un audio en el que el líder de la barra cargó contra ella.

Di Zeo, a mí no me amenaza nadie.



Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública. https://t.co/BaG8n6IbUu