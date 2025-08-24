Parque de la Cabecera: anunciaron los ganadores del Concurso Nacional de Ideas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo anunciaron los ganadores del Concurso Nacional de Ideas para el Parque de la Cabecera, iniciativa que reunió 62 propuestas de arquitectos de distintos puntos del país con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea).

El objetivo del certamen fue diseñar el futuro Complejo Cultural en la cabecera del puente Rosario-Victoria, en el marco del plan de urbanización del área que conecta Rosario con Granadero Baigorria. Las propuestas seleccionadas servirán de insumo para la elaboración del pliego de la licitación. El concurso entregó un primer premio de 32 millones de pesos, un segundo de 8 millones, un tercero de 4 millones y tres menciones de 1 millón cada una.

El primer premio fue para el proyecto “Cristo de las Redes”, de un equipo conformado por Ana Babaya, Juan Manuel Pachué, Marco Zampieri, Matías Salomón y Alejandro Puente. El segundo lugar correspondió a “Urquilagos”, de Gabriel Stivala y Martina Borsani, mientras que el tercer premio fue para “Forum Rosario”, de Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiani. Además, recibieron menciones honoríficas “Cristo Pescador”, “25brcp” y “Goodluck”.

“Las ideas presentadas no solo resolvieron el diseño del Complejo Cultural, sino que también contribuyeron a definir el borde sobre el río Paraná con un perfil moderno y sostenible”, destacó Jorgelina Paniagua, titular de la Unidad de Gestión de Espacios Estratégicos de la Provincia. Aunque el concurso no es vinculante, los proyectos más innovadores serán tomados como base para consolidar el Master Plan del Parque de la Cabecera.