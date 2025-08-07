FOTO: Operativo de desalojo en un ex hotel en Balvanera que fue usurpado durante la pandemia

Un operativo de desalojo se desarrolló en un ex hotel del barrio porteño de Balvanera, el cual fue usurpado durante la pandemia por Covid-19.

Conforme a la información aportada por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, este jueves se llevó a cabo un procedimiento por parte de la Policía de la Ciudad, operarios del Ministerio de Espacio Público y funcionarios de Desarrollo Humano.

El mismo sucedió en la calle Bartolomé Mitre 2452, en Balvanera, por un ex hotel, propiedad de Gran Rex SRL, que fue tomado en el 2020.

Las autoridades describieron que dicho lugar funcionaba hasta las últimas horas como un edificio de alquiler de habitaciones, 12 de las cuales estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.

La semana pasada fue desalojado un predio tomado en Palermo, el cual estaba vinculado al dirigente Juan Grabois y de este modo la Ciudad de Buenos Aires ya puso fin a 383 usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales.