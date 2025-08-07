Operativo de desalojo en un ex hotel en Balvanera que fue usurpado durante la pandemia
El lugar funcionaba hasta las últimas horas como un edificio de alquiler de habitaciones, 12 de las cuales estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.
07/08/2025 | 11:06Redacción Cadena 3
Un operativo de desalojo se desarrolló en un ex hotel del barrio porteño de Balvanera, el cual fue usurpado durante la pandemia por Covid-19.
Conforme a la información aportada por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, este jueves se llevó a cabo un procedimiento por parte de la Policía de la Ciudad, operarios del Ministerio de Espacio Público y funcionarios de Desarrollo Humano.
El mismo sucedió en la calle Bartolomé Mitre 2452, en Balvanera, por un ex hotel, propiedad de Gran Rex SRL, que fue tomado en el 2020.
Las autoridades describieron que dicho lugar funcionaba hasta las últimas horas como un edificio de alquiler de habitaciones, 12 de las cuales estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.
La semana pasada fue desalojado un predio tomado en Palermo, el cual estaba vinculado al dirigente Juan Grabois y de este modo la Ciudad de Buenos Aires ya puso fin a 383 usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales.
Lectura rápida
¿Qué evento ocurrió en Balvanera? Un operativo de desalojo en un ex hotel usurpado durante la pandemia.
¿Quiénes realizaron el desalojo? La Policía de la Ciudad, operarios del Ministerio de Espacio Público y funcionarios de Desarrollo Humano.
¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En la calle Bartolomé Mitre 2452, en el barrio de Balvanera.
¿Cuántas habitaciones estaban ocupadas ilegalmente? Doce habitaciones estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.
¿Cuántas usurpaciones se han desalojado en Buenos Aires? Se han finalizado 383 usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales hasta el momento.
