En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Operativo de desalojo en un ex hotel en Balvanera que fue usurpado durante la pandemia

El lugar funcionaba hasta las últimas horas como un edificio de alquiler de habitaciones, 12 de las cuales estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.

07/08/2025 | 11:06Redacción Cadena 3

FOTO: Operativo de desalojo en un ex hotel en Balvanera que fue usurpado durante la pandemia

Un operativo de desalojo se desarrolló en un ex hotel del barrio porteño de Balvanera, el cual fue usurpado durante la pandemia por Covid-19.

Conforme a la información aportada por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, este jueves se llevó a cabo un procedimiento por parte de la Policía de la Ciudad, operarios del Ministerio de Espacio Público y funcionarios de Desarrollo Humano.

El mismo sucedió en la calle Bartolomé Mitre 2452, en Balvanera, por un ex hotel, propiedad de Gran Rex SRL, que fue tomado en el 2020.

Las autoridades describieron que dicho lugar funcionaba hasta las últimas horas como un edificio de alquiler de habitaciones, 12 de las cuales estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.

La semana pasada fue desalojado un predio tomado en Palermo, el cual estaba vinculado al dirigente Juan Grabois y de este modo la Ciudad de Buenos Aires ya puso fin a 383 usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió en Balvanera? Un operativo de desalojo en un ex hotel usurpado durante la pandemia.

¿Quiénes realizaron el desalojo? La Policía de la Ciudad, operarios del Ministerio de Espacio Público y funcionarios de Desarrollo Humano.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En la calle Bartolomé Mitre 2452, en el barrio de Balvanera.

¿Cuántas habitaciones estaban ocupadas ilegalmente? Doce habitaciones estaban ocupadas de manera ilegal por extranjeros.

¿Cuántas usurpaciones se han desalojado en Buenos Aires? Se han finalizado 383 usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales hasta el momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho