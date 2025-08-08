FOTO: Ofrecen recompensa para quien aporte datos por el crimen de Brenda Sandoval en Santa Fe

Una recompensa de $8 millones se ofrece en Santa Fe para quien aporte datos sobre el crimen de Brenda Sandoval, la joven embarazada que fue asesinada en diciembre de 2023 de varios disparos efectuados por al menos cuatro hombres.

Desde la Fiscalía Regional 2da comunicaron que se solicita la colaboración de la población para dar con personas que hayan sido testigos presenciales o que puedan aportar datos en relación al crimen de Sandoval.

El hecho sucedió el 9 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 21:45hs, en un domicilio de calle Vilcapugio al 600, en San Lorenzo. En ese momento la víctima, quien a la fecha del hecho cursaba un embarazo, se encontraba en su vivienda, cuando cuatro personas ingresaron a la casa y le efectuaron varios disparos.

Según describe el documento, “los presuntos responsables huyeron en un vehículo marca Ford modelo Eco Sport rojo que minutos después, a las 22:05hs fue abandonado en una estación de servicio en ruta A012 de San Lorenzo”.

“Es de importancia el aporte de datos que permitan individualizar a el/los atacante/s para poder avanzar con la investigación”, manifestaron.

De esta manera, confirmaron que se encuentra vigente recompensa de $8 millones para aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar al autor o los autores del homicidio.

Por su parte, la identidad de quienes brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

“Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, como así también en cualquier sede de Fiscalías”, indicaron.