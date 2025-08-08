Ofrecen recompensa de $5 millones por datos del crimen de Fabio Grenier

Una recompensa de $5 millones se ofrece para hallar a los autores del crimen de Fabio Grenier, un hombre que fue asesinado en junio de 2017 y por el que todavía no hay detenidos. La víctima falleció por las heridas punzo cortantes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

La Unidad Fiscal de Trelew, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, a cargo de Néstor Fabián Moyano, solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional, mediante oficio del 4 de julio de 2025, que se ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el o los autores del homicidio de Grenier.

En la Resolución 947/2025, publicada en el Boletín Oficial, se destaca que la víctima fue encontrada sin vida el 18 de junio de 2017, a las 07:45 horas, por personal policial de la comisaría segunda de la ciudad de Trelew, sobre la calle Moreno entre Abraham Mathews y Ricardo Berwin.

Se confirmó que el deceso de Grenier fue provocado de forma violenta por heridas punzo cortantes realizadas en distintas partes del cuerpo.

De la investigación se desprende un video de una cámara de seguridad, perteneciente al Apart Hotel “Patagonia Suites”, donde se ve a la víctima a las 03:44 horas corriendo sobre la vereda de la calle Moreno hacia el norte y, diez segundos después, se observa a un segundo sujeto masculino, de contextura física delgada, que también corría.

“Que el segundo sujeto, quien se presume es el victimario, vestía buzo o campera a rayas horizontales, jean claro tipo localizado y zapatillas o zapatos oscuros, apreciándose en la filmación que realizaba movimientos violentos con su mano hacia la víctima, que se hallaba apoyada contra una pared”, destaca el documento.

Sin embargo, a más de ocho años del crimen se desconoce al autor o los autores materiales del hecho investigado.

De este modo, el Ministerio comunicó que se ofrece como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $5 millones, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el o los responsables del homicidio.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional De Recompensas, llamando a la línea gratuita 134.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, informaron.