En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Núñez: choque múltiple en la Avenida Cantilo dejó seis heridos

El accidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Provincia de Buenos Aires, en las inmediaciones del Estadio Monumental.

17/08/2025 | 10:03Redacción Cadena 3

FOTO: Núñez: choque múltiple en la Avenida Cantilo dejó seis heridos

Un grave accidente de tránsito protagonizado por tres vehículos ocurrió este domingo a la mañana en la Avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna, en el barrio de Núñez. El incidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Provincia de Buenos Aires, en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Producto de la colisión, seis personas debieron ser asistidas por los servicios de emergencia. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y trasladó a los heridos pacientes, todos adultos, al Hospital Pirovano con politraumatismos.

En la zona, también trabajaron efectivos de los Bomberos, la Policía de la Ciudad y personal de Autopistas. La circulación vehicular en el sector se vio seriamente reducida, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con máxima precaución.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Núñez? Un grave accidente de tránsito con tres vehículos involucrados.

¿Cuántos heridos dejó el choque? Seis personas debieron ser asistidas por los servicios de emergencia.

¿Dónde se produjo el accidente? En la Avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna.

¿Quiénes intervinieron en el accidente? Personal del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad.

¿A dónde fueron trasladados los heridos? Al Hospital Pirovano con politraumatismos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho