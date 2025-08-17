Núñez: choque múltiple en la Avenida Cantilo dejó seis heridos

Un grave accidente de tránsito protagonizado por tres vehículos ocurrió este domingo a la mañana en la Avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna, en el barrio de Núñez. El incidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Provincia de Buenos Aires, en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Producto de la colisión, seis personas debieron ser asistidas por los servicios de emergencia. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y trasladó a los heridos pacientes, todos adultos, al Hospital Pirovano con politraumatismos.

En la zona, también trabajaron efectivos de los Bomberos, la Policía de la Ciudad y personal de Autopistas. La circulación vehicular en el sector se vio seriamente reducida, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con máxima precaución.