Murió la mujer que intentó salvar a su perro y fue embestida por un tren

FOTO: Intentó rescatar a su perro de las vías, un tren la embistió y está grave

Una vecina de San Lorenzo perdió la vida luego de ser embestida por un tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) mientras paseaba a sus perros. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves en inmediaciones de calles Suiza y Uruguay, cerca de un paso a nivel.

Según las primeras informaciones, la mujer —identificada como Delia C.— habría intentado alcanzar a uno de los animales que se le escapó y, en esa maniobra, fue golpeada por la formación, cuya máquina principal llevaba el interno 6629.

Tras el impacto, la víctima perdió el conocimiento y fue asistida por personal médico, que la trasladó al Hospital Granaderos a Caballo con diagnóstico de traumatismos múltiples y pérdida de conocimiento. Más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde desde ese efector confirmaron su fallecimiento a las 7 de este viernes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, efectivos de la seccional 7ª de Policía y agentes de Tránsito municipal. La fiscalía investiga las circunstancias del siniestro.