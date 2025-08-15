En vivo

Sociedad

Murió la mujer que intentó salvar a su perro y fue embestida por un tren

La víctima, de 59 años, había sido trasladada en grave estado tras ser alcanzada por una formación del NCA cuando intentaba rescatar a uno de sus perros en inmediaciones de un paso a nivel. Falleció este viernes en el Hospital Eva Perón de Baigorria.

15/08/2025 | 10:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Intentó rescatar a su perro de las vías, un tren la embistió y está grave

Una vecina de San Lorenzo perdió la vida luego de ser embestida por un tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) mientras paseaba a sus perros. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves en inmediaciones de calles Suiza y Uruguay, cerca de un paso a nivel.

Según las primeras informaciones, la mujer —identificada como Delia C.— habría intentado alcanzar a uno de los animales que se le escapó y, en esa maniobra, fue golpeada por la formación, cuya máquina principal llevaba el interno 6629.

Tras el impacto, la víctima perdió el conocimiento y fue asistida por personal médico, que la trasladó al Hospital Granaderos a Caballo con diagnóstico de traumatismos múltiples y pérdida de conocimiento. Más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde desde ese efector confirmaron su fallecimiento a las 7 de este viernes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, efectivos de la seccional 7ª de Policía y agentes de Tránsito municipal. La fiscalía investiga las circunstancias del siniestro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Lorenzo? Una vecina fue embestida por un tren de NCA mientras paseaba a sus perros.

¿Quién es la víctima? La mujer fue identificada como Delia C..

¿Cuándo sucedió el accidente? El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En inmediaciones de calles Suiza y Uruguay, cerca de un paso a nivel.

¿Cómo fue el desenlace? La mujer fue trasladada a dos hospitales y falleció a las 7 del viernes.

