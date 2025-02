Mensaje del Papa Francisco en el Angelus: "Recen por mí"

El Vaticano difundió un mensaje del Papa con motivo del Angelus de este domingo, que fue redactado hace unos días donde dice que continúa con su recuperación y pide: “Recen por mí”.

“Continuo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, escribió.

Homilía. Monseñor Rossi pidió "ser misericordiosos, como el Papa Francisco" "En estos días que estamos muy unidos al Papa en la oración, puedo decir que lo más fuerte en Francisco es la misericordia. Aún a sus peores enemigos, los cuida", expresó el Arzobispo de Córdoba.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, dice el texto publicado por la cuenta del Vaticano en X.

“Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”, denunció.

Se refirió, además, al “martirizado pueblo ucraniano”, invitó a los fieles de todo el mundo a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y llamó a rezar “por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriento Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, continúa el texto.

Y finaliza: “Queridos hermanos diáconos, ustedes se dedican a anunciar la Palabra y al servicio de la caridad; desempeñan su ministerio en la Iglesia con palabras y obras, llevando a todos el amor y la misericordia de Dios. Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el Evangelio de hoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de arriesgar el amor”.