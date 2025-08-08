En vivo

Sociedad

Mendoza: otorgaron la prisión domiciliaria a Julieta Silva por ejercer violencia contra su marido

La mujer había sido condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, en 2017.

08/08/2025 | 14:37Redacción Cadena 3

FOTO: Mendoza: otorgaron la prisión domiciliaria a Julieta Silva por ejercer violencia contra su marido

La Justicia de Mendoza determinó hoy que Julieta Silva, la mujer que fue condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, en la ciudad de San Rafael,

Deberá cumplir prisión preventiva domiciliaria, con tobillera electrónica, por incumplir la restricción perimetral impuesta en el caso que la investiga por las lesiones agravadas en perjuicio de su marido.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se solicitaron informes al Equipo Técnico Interdisciplinario y al Juzgado de Familia para constatar si la acusada se encuentra apta para cuidar a su hija menor de edad.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué medida se tomó respecto a Julieta Silva? La Justicia otorgó prisión preventiva domiciliaria a Julieta Silva.

¿Por qué fue condenada Silva? Fue condenada por atropellar y matar a su novio Genaro Fortunato en 2017.

¿Qué restricción había impuesto la Justicia? Impuso una restricción perimetral en el caso de lesiones agravadas en perjuicio de su marido.

¿Qué tipo de control se le aplicará? Silva contará con tobillera electrónica durante la prisión domiciliaria.

¿Qué evaluación se está realizando? Se solicitaron informes sobre su capacidad de cuidar a su hija menor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

