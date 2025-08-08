FOTO: Mendoza: otorgaron la prisión domiciliaria a Julieta Silva por ejercer violencia contra su marido

La Justicia de Mendoza determinó hoy que Julieta Silva, la mujer que fue condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, en la ciudad de San Rafael,

Deberá cumplir prisión preventiva domiciliaria, con tobillera electrónica, por incumplir la restricción perimetral impuesta en el caso que la investiga por las lesiones agravadas en perjuicio de su marido.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se solicitaron informes al Equipo Técnico Interdisciplinario y al Juzgado de Familia para constatar si la acusada se encuentra apta para cuidar a su hija menor de edad.

Noticia en desarrollo…