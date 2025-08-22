En vivo

Sociedad

Mendoza: 12 detenidos en allanamientos por robos y sustracción de vehículos

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

22/08/2025 | 12:57Redacción Cadena 3

FOTO: Mendoza: 12 detenidos en allanamientos por robos y sustracción de vehículos

La Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, junto con la División de Robos y Hurtos del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante un importante operativo en el Gran Mendoza que terminó con la detención de 12 personas acusadas de integrar una organización dedicada al robo y reducción de vehículos.

Los allanamientos comenzaron en la madrugada de este jueves 21 de agosto y se realizaron de manera simultánea en 26 domicilios de los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Maipú.

Según la investigación, la banda actuaba bajo distintas modalidades: la sustracción de rodados, la venta ilegal de autopartes, la gestión irregular de certificados de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la defraudación a compañías de seguros, ya que algunos dueños entregaban voluntariamente sus autos al grupo para luego denunciarlos como robados.

Hasta el momento, se secuestraron 14 vehículos y se detectaron al menos otros 20 en proceso de recuperación, además de múltiples autopartes. En los procedimientos intervino también Policía Científica, que continúa con las pericias.

El fiscal Oscar Malla, a cargo de la investigación y presente en los operativos, adelantó que se analizarán los teléfonos secuestrados y el resto de las pruebas recolectadas para solicitar la prisión preventiva de los 12 detenidos.

Por último, la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza? Se detuvo a 12 personas en un operativo por robo y sustracción de vehículos.

¿Quién lideró la investigación? La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se llevaron a cabo en la madrugada del 21 de agosto.

¿Dónde se realizaron los operativos? Se realizaron en 26 domicilios en Guaymallén, Las Heras y Maipú.

¿Qué encontró la policía? Se secuestraron 14 vehículos y se detectaron otros 20 en proceso de recuperación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

