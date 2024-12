Mataron a golpes a una nena de 4 años en Buenos Aires: detuvieron a la madrastra

Una niña de 4 años, identificada como Bella Felicidad Núñez, fue asesinada a golpes en un trágico suceso que conmociona a la comunidad de José C. Paz, en el conurbano bonaerense.

Su madrastra, Mariana Gisela Bologna, de 38 años, fue detenida y acusada del crimen tras la muerte de la menor, quien ingresó al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante con lesiones compatibles con maltrato infantil.

Detalles del caso

Bella falleció en las últimas horas luego de permanecer internada en grave estado debido a un traumatismo de cráneo. Las autoridades confirmaron que Bologna llevó a la niña al hospital, pero no pudo explicar las diversas lesiones que presentaba el cuerpo de Núñez.

Contexto familiar

La madre de Bella, Rosa Albornoz, se trasladó a la Costa Atlántica por motivos laborales, dejando a su hija al cuidado de su padre y su madrastra. Según medios locales, esta decisión se tomó con la esperanza de que la niña estuviera segura.

Clamor de justicia

Rosa Albornoz expresó su dolor a través de las redes sociales: "Me la mataron con tantos golpes que la dejaron inconsciente con su carita llena de moretones".

La madre, visiblemente afectada, añadió: “La dejé con su papá para cuidarla porque yo me fui a la Costa a trabajar y hace dos días me entero que a mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia, salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda. Pensé que el padre la cuidaría, pero no. A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones”.

Investigación en curso

La causa del asesinato de Bella Felicidad Núñez quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, bajo la dirección de la fiscal Mirna Sánchez. La investigación avanza mientras la comunidad busca respuestas y justicia por la trágica muerte de la menor.