Masiva misa en defensa del papa Francisco con duras críticas a Javier Milei

Curas villeros y de barrios populares del país celebraron una misa "en desagravio por los ultrajes" al Papa Francisco y cuestionaron con dureza al presidencial Javier Milei tras sus constantes ataques al representante religioso.

La ceremonia tuvo lugar en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en el Barrio 21-24 y contó con la asistencia de más de 10 mil feligreses que se congregaron en defensa del Papa Francisco. Algunos funcionarios de Gobierno como los ministros Gabriel Katopodis, Jorge Taiana y Jaime Perczyk y la ministra Kelly Olmos, dieron el presente.

También asistieron figuras de todo el arco político como el exgobernador Felipe Solá; los diputados Eduardo Valdés y Victoria Morales Gorleri; el referente del Movimiento Evita, Esteban "El Gringo" Castro; referentes de Madres de Plaza de Mayo y de Familia Grande Hogar de Cristo, entre otros.

La misa contó con el visto bueno de monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y fue presidida por monseñor Gustavo Carrara y concelebrada por Pepe Di Paola, Toto de Vedia y más de 40 sacerdotes.

Tras la celebración, un grupo de sacerdotes expresó su más enérgico repudio a las manifestaciones del candidato de La Libertad Avanza "que afectan a la persona del Papa Francisco, que pasan desde agresiones vulgares impropias de quien busca representar nuestro país hasta conceptos mentirosos sobre las ideas del Papa tachándolo de comunista".

"Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira", expresaron en referencia al libertario.

Asimismo, plantearon la necesidad de "construir paz, diálogo e inclusión" y clamaron por "una política que busca el bien común, teniendo en el centro a la persona humana".

"Creemos que endiosar el mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles", aseveraron en una nueva crítica a Milei, y sumaron: "Si sólo despertás leones, es lógico que se coman a los corderos más indefensos".

Los cuestionamientos de los sacerdotes se hicieron extensivos además a dirigentes políticos que, consideran, se alejaron de la vida cotidiana de los pobres, a los que acusaron de no recordar "los niveles de desamparo de la gente en la crisis del 2001".

"Nosotros, los curas villeros, denunciamos la ausencia del Estado, porque en la historia de nuestros barrios la hemos vivido y sufrido sus más tremendas consecuencias. ¿Cómo no valorar esta presencia del Estado en los centros de salud y las escuelas? Qué esperanzador cuando comenzó a entenderse el valor de los programas sociales y las cooperativas y la posibilidad del trabajo comunitario".

El comunicado firmado por representantes religiosos de todo el país concluye con un llamamiento a involucrarse y rechaza las históricas frases que invitan a no intervenir. "Celebrando los 40 años de la recuperación de la democracia, invitamos a que no nos dejemos llevar por el 'no te metás' o el 'sálvese quien pueda'", culminaron.

Al término de la celebración, el Padre Pepe, en declaraciones a la prensa, apuntó también contra el fundador de La Libertad Avanza. "Estamos ante una persona que es candidato, que hizo una buena elección y que hay gente de nuestros barrios que lo votó. Es importante que lo sepa y que lo sepa nuestra gente", puntualizó.

Consultado respecto a la mención de Javier Milei durante el documento del equipo de Sacerdotes, explicó: "No escuché ni a Patricia Bullrich ni a [Sergio] Massa insultar al Papa, es él quien lo hizo. Utiliza malas palabras, de lo más ordinario. Lo hizo con toda liviandad y nunca fue interrumpido".

A pesar de las críticas, se mostró abierto a recibir al diputado libertario en un encuentro. "No tenemos ningún problema de hablar con ningún dirigente", argumentó.