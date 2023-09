Desde Washington, rechazaron la idea de dolarización de Javier Milei

El mundo económico y político internacional mira perplejo el correr de los días de cara a las elecciones presidenciales de la Argentina.

"Argentina tiene que volver a ser un exportador líder. La forma de hacerlo es devaluar y resistir el canto de sirena de la dolarización que perjudicará a los exportadores". La frase es de Robin Brooks, economista jefe de IIF (el Instituto de Finanzas Internacionales) y desde su cuenta de Twitter resume el pensar de los hombres de poder del corazón estadounidense.

"Algunos en Argentina idealizan la dolarización de Ecuador. La realidad es diferente. Argentina NO debe hacer esto", exclama desde su red social.

/Inicio Código Embebido/

Some in Argentina romanticize Ecuador's dollarization. Reality is different. US Dollar is the strongest currency globally. By hitching its wagon to that, Ecuador locked itself into chronic low growth and has underperformed its LatAm peers for a decade. Argentina must NOT do this! pic.twitter.com/JRAF5Ng1rj