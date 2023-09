Pullaro: "El gobierno de Perotti está desaprobado, no dio respuestas"

Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, estuvo presente en el estudio de Cadena 3 Rosario. El exministro de Seguridad repasó sus ejes de campaña, compartió propuestas y criticó al oficialismo. En Siempre Juntos, prometió trabajar por la seguridad de Rosario.

Inseguridad y delito. “Tenemos responsabilidad por que nos acompañaron mucho. La inseguridad sigue siendo el tema que tenemos que resolver, hay que ordenar a una Policía que fue maltratada estos tres años. Tiene problemas, pero puede trabajar bien bajo una buena conducción política.

No hay enfrentamientos contra la Policía, porque cada vez que interviene los delincuentes se entregan. Acá hay altos niveles de violencia y letalidad. Se perdió el valor de la vida y hay que trabajar en recomponer los vínculos sociales y detener a los delincuentes. Hoy no hay conducción política de la Policía.

En Rosario hay 50 móviles. Los cuerpos de conducción nos dicen que los dejan solos, se les caen 20 móviles por semana y no los reponen. ¿Alguien ve policías en la calle?

Brilloni es idóneo y capaz. Pero para gestionar necesitás mucha gente, no resuelve una persona. Yo bajé los homicidios a la mitad en Rosario, pero no fui yo, fue un equipo de mucha gente. Hay que lograr que los policías estén en la calle e investigando. Brilloni sabe mucho, pero está solo pobre, entonces la Policía se autogobierna.

Propuestas y ejes claves. “No creo que la cantidad de votos marque un buen gobierno. Lo primero es reordenar la Policía, retomar las investigaciones criminales complejas y tomaría rápidamente medidas en las cárceles. En educación cortaría la no repitencia y les devolvería a los docentes el derecho de evaluar. Voy a reinvertir en salud pública. Y voy a trabajar para articular con el sector privado para crecer económica y comercialmente. Con los piquetes lo primero es dialogar, luego el uso progresivo de la fuerza. Puede haber marchas, pero no se pueden cortar las autopistas.

La infraestructura vial es fundamental para mejorar la logística y potenciar la producción. Hubo falta de mantenimiento y repavimentación. Hay rutas congestionadas y deterioradas. Hay que gestionar con Nación y animarnos a hacer obras, rutas transversales. Hay que potenciar el complejo portuario.

Armado electoral. Mi candidata es Clara García, que me dará respaldo legislativo para llevar adelante lo que queremos en Santa Fe. Detectamos que la misma empresa que pauta para el gobierno provincial promociona publicidad que me acerca a Granata. Es para dividir votos. Tengo una buena relación con Granata, pero no compartimos el mismo proyecto político.

Crítica al oficialismo. “El gobierno de Perotti está desaprobado, no dio respuestas y no dio la cara cuando hubo problemas. No gestionó ni se hizo cargo de los problemas. Culpo a la Justicia, el Gobierno nacional. No tomó decisiones y se olvidó de Rosario, no quieren a Rosario.

Cambios y continuidades. “La ley de narcomenudeo sirve para que intervenga la Justicia provincial, eso permite bajar los niveles de violencia e impunidad.

Billetera Santa Fe y Boleto Educativo estuvieron bien, también el trabajo en los caminos rurales. Vamos a pagarle a las empresas de transporte, porque el gobierno no les paga. La Billetera la vamos a mantener, pero escalonar: será para clase media y baja.

El Plan Abre nos permitía disminuir la violencia y el delito. Se dejó de llevar adelante porque Perotti tiene resentimiento, le tiene rencor a Lifschitz. Eso lo llevó a cometer muchos errores”.

Con miras a su gobierno. “No fue fácil lo que me tocó vivir en estos 48 años. Aprendí siempre a mirar hacia adelante, sino no crecés. Si me toca ser gobernador, debe haber amplitud. Losada, Fein. Perotti va a ser legislador. Los problemas de Santa Fe necesitan de todo.

Necesitamos un gabinete de personas de perfil alto, que estén en la calle y den respuestas a los medios de comunicación. Puedo hablar de equipos, no dar nombres. Los equipos nos ayudaron a construir nuestras políticas.

Cuando estaba Miguel nos pidió que estemos a disposición cuanto antes del gobierno que nos sucedía. Me llamaron en noviembre recién para pedirme una planilla. Perotti no quiso transición, yo sí voy a quererla.

Siempre tuve respaldo de mi familia. Me acompañaron y me bancaron. Tuve que ponerles custodia a mis hijos. Un testigo del juicio contra Alvarado contó como querían secuestrar a mis hijos. Tuvieron que solo ir al club y a la escuela. Nunca les interesó la política, y yo los dejé.

Los presos de alto perfil saben que cuando entremos se les termina. Perotti los puso en pabellones comunes. Él entendió que darle libertades iba a bajar la violencia, es la teoría de Saín. Eso claramente falló. En el mundo real los metés presos, se resocializan y salen distintos. Pero en la realidad no es así”.