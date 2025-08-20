Mamá de joven fallecido por fentanilo expresa alivio por detención de García Furfaro

Sol Francese, mamá de Renato Nicolini, el joven de 18 años que falleció tras recibir fentanilo contaminado, habló en medio de la inminente detención de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y expuso que era una medida que “estábamos esperando” y que es “un alivio”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Francese manifestó que siente cierto “alivio” porque se trató de una “lucha fuerte de todos los familiares”.

“Fueron casi cuatro meses de estar en los medios contando lo que estaba pasando, revivir todo de vuelta. Fue una lucha bastante fuerte, que si no era por nosotros y la prensa la causa no iba a salir a ningún lado, nadie se iba a enterar de nada”, expresó.

Ante este escenario, Francese resaltó que la medida tomada por el juez Ernesto Kreplak también es una forma de “recompensa” porque pudieron conseguir lo que pedían desde un principio.

“Sabíamos que iba a pasar esto. Teníamos que esperar las pericias, las cuales demostraron las implicancias, para que esta detención tenga peso y no vuelva a salir”, destacó respecto a cómo fue la ardua tarea de luchar día a día contra el poder.

“No le va a ser fácil irse esta vez o escaparse, ahora viene la otra parte”, remarcó Francese a NA.

La mamá de Renato a su vez señaló que, pese a las detenciones, este es el comienzo de un largo proceso: “Lo principal que era lo que nosotros queríamos, que estuvieran presos, ahora ya lo conseguimos”.