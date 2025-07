"Luca late en Felipe": el milagro que unió a dos familias neuquinas

En una habitación del Hospital Italiano de Buenos Aires, dos cunas compartían más que un espacio: compartían canciones, cuidados, silencios y esperas. En una estaba Felipe, un bebé de apenas un año que esperaba un corazón para poder vivir. En la otra, Luca, de dos años, que se recuperaba de un trasplante de hígado. Ambos habían nacido en Neuquén, ambos estaban internados con sus madres siempre al lado. Y, sin saberlo, ambos compartían un destino que los uniría para siempre.

El 18 de junio de 2025, Felipe recibió un corazón. Pero no fue cualquier corazón: fue el de Luca, su pequeño compañero de cuarto, su vecino de cuna. Un vínculo que parecía imposible se transformó en una historia real, inédita en Argentina, y que hoy conmueve al país.

Felipe: un diagnóstico inesperado y una cuenta regresiva

“Felipe nació sano. Hasta los cinco meses no tuvo ningún síntoma de nada”, recordó Pamela Domínguez, su mamá en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario. “Empezó con lo que parecía una bronquiolitis, pero yo ya notaba algo raro. No lo superaba, no mejoraba. Lo llevé a la guardia, y ahí se descompensó”, contó.

El diagnóstico fue devastador: miocardiopatía dilatada con disfunción severa del ventrículo izquierdo. “Su corazón se había agrandado tanto que ocupaba tres cuartas partes del tórax y casi no latía”, relató Pamela. Felipe pasó por respiradores, y finalmente un corazón artificial, que mantenía su vida mientras esperaba un trasplante urgente.

Durante ocho meses, su vida transcurrió dentro del hospital. “Él estaba despierto todo el tiempo. Jugaba, reía. Nosotros nos turnábamos con su papá para estar las 24 horas. Nuestro otro hijo, Mateo, de cuatro años, lo visitaba. Éramos una familia viviendo en pausa”, contó

Luca: un guerrero de dos años

Luca había sido trasplantado de hígado en 2023 y se estaba recuperando. “Volvimos a casa en Neuquén, le festejamos los dos años con toda la familia”, relató su mamá, Paula Navarrete. Pero en abril, un virus respiratorio cambió todo: citomegalovirus, una infección grave en un niño inmunosuprimido.

“El virus le hizo un daño irreversible a los pulmones. Estuvo conectado a ECMO durante 18 días. Los médicos nos dijeron que ya no había nada más que hacer”, relató Paula con entereza. “Con el papá de Luca decidimos consultar si podíamos donar sus órganos”, mencionó.

Lo que no imaginaron fue que el receptor de ese corazón sería Felipe, el bebé con el que compartieron meses de internación, con quien Paula cantaba por las noches una canción que calmaba a ambos: La canción de las hormiguitas. “Se la cantaba a Luca para que se duerma, y Feli desde su cama también la escuchaba”, recordó.

Un vínculo que trasciende la muerte

Pamela y Paula se conocieron en noviembre de 2024, en la terapia intensiva pediátrica. Ambas eran madres del interior, ambas de Neuquén. “Compartimos charlas, angustias, mates y hasta cumpleaños dentro del hospital”, dice Pamela.

El día que Luca volvió al hospital en abril, Paula y Pamela se reencontraron en la puerta. “Yo estaba justo ahí cuando llegó la ambulancia. Nunca imaginamos lo que vendría después”, recuerda.

“Felipe no tenía más tiempo. Su corazón ya no daba más. Y Luca fue su ángel. No nos va a alcanzar la vida para agradecerles. Siempre le vamos a contar quién fue Luca, que late fuerte en él”, dice Pamela.

Para Paula, el consuelo está en saber que su hijo sigue vivo en otro cuerpo. “Nos da un poquito de paz. Luca fue un nene feliz, fuerte, lleno de amor. Y ahora está en Felipe, un guerrero como él”.

Un hecho médico histórico

Este trasplante marca un hito en la historia de la medicina argentina. Es el primer caso registrado de un trasplante de corazón pediátrico entre pacientes que compartían habitación y vínculo. El equipo del Hospital Italiano llevó adelante una operación extremadamente compleja, con el respaldo del INCUCAI y una logística quirúrgica extraordinaria.

“Queremos agradecer profundamente al equipo humano del Hospital Italiano. Nos ayudaron, nos cuidaron y nos escucharon. El agradecimiento es inmenso”, concluyeron.



Entrevista de Alberto Lotuf.