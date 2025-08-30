Licitan construcción de nueva estación policial para Rosario

Se realizó la licitación para la construcción de una nueva estación policial en Rosario, que estará situada en el norte de la ciudad. El proceso de licitación atrajo el interés de 14 empresas que presentaron sus propuestas. Esta iniciativa fue parte de un plan más amplio destinado a fortalecer las infraestructuras policiales en la región, buscando mejorar la seguridad y la atención a la comunidad.

La nueva estación está diseñada para optimizar los servicios de seguridad y proporcionar una respuesta más efectiva a las necesidades de la población. Según las autoridades, esta obra representa un avance significativo en el compromiso del gobierno por renovar y ampliar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en el área.