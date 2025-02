Leonardo Cositorto anunció su apelación: "Me quieren preso, me tienen miedo"

Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, fue declarado culpable de asociación ilícita y estafa en Corrientes. “Pensé que me absolvieron”afirmó. Durante la audiencia, Cositorto reconoció que en un momento creyó que sería absuelto, pero luego todo quedó claro.

El empresario relató varios enfrentamientos con el presidente del Tribunal de Goya, Ricardo Carbajal, quien lo expulsó de la sala por acusarlo de “mentiroso”. Cositorto explicó: “Cuando me saca a los gritos, me llevan esposado a un cuarto y luego me dicen que podía regresar, pero yo me negué”.

El líder de la organización espera conocer su pena el próximo martes 25 de febrero, afirmando que “apelaré el fallo: Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos qué se resuelve”.

En relación a su situación, Cositorto indicó: “Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco”.

“Parece que me quieren preso, que me tienen miedo. En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita”, consignó ante los medios.

El juez Carbajal mencionó que los hechos y la existencia de la organización se habían comprobado documentadamente en la localidad de Goya, donde se acreditó que la asociación ilícita y el dolo por estafa existieron desde el principio.

Además de Cositorto, también fueron hallados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino. Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución tras el veredicto del Tribunal.