Las frases más polémicas de Jorge Lanata en toda su carrera

Jorge Lanata fue muy controversial a lo largo de toda su carrera, con un estilo propio bien marcado. A lo largo de los años fue acumulando diversas polémicas, ya sea por lo que decía o la forma en la que se expresaba.

- "La corrupción es como el aire acondicionado. Cuando lo prendés, escuchás el ruido, pero al tiempo dejás de escucharlo y convivís con él como si hubiera silencio. La corrupción, después de percibida, pasa a ser parte de la lógica de la vida": lo dijo en su programa Periodismo Para Todos, en medio de las denuncias por corrupción contra el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- "La gente nos admira porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”: la frase la escribió el propio Lanata en su libro "Lanata: secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y odiado de la Argentina", autoría de Luis Majul.

- "Este país va a estar peor en cinco años y mejor en veinte": el periodista solía usar esa frase en las crisis económicas, afirmando que siempre lo peor está por venir, pero que hay optimismo para el futuro lejano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- "Voy a dejar de fumar cuando ustedes dejen de robar": lo dijo en el 2012, en PPT, haciendo una analogía sobre la polémica que se había instalado en su momento por su estado de salud.

- "Una cosa es que te digan que sos un mal periodista; pero otra muy distinta es que te digan 'ensobrado', porque ahí te están imputando un delito": Lanata realizó una presentación ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a principios de año, respecto a las agresiones del presidente Javier Milei hacia la prensa.

- "La Argentina es un país de oportunidades perdidas": Lanata fue muy crítico con la "década ganada" del kirchnerismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- "La corrupción es el deporte nacional": en referencia a los desmanejos que perjudicaron al país durante años.

- “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”: la recordada frase la dijo en su programa de radio Lanata sin filtro, luego de estar un tiempo internado con problemas de salud.