La Provincia refuerza controles y asistencia tras las intensas precipitaciones

FOTO: Uno de los operativos que realizó Protección Civil durante la jornada del domingo

El Gobierno de Santa Fe mantiene un operativo permanente de control y asistencia tras las intensas lluvias registradas en la provincia. Funcionarios de la Secretaría de Protección Civil, junto a técnicos de Recursos Hídricos, recorren las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y apoyar a las localidades más comprometidas.

Los equipos de distintos ministerios trabajan en las zonas de mayor riesgo. Aunque no se reportaron daños en cascos urbanos, las precipitaciones generaron cortes y desvíos en rutas provinciales y nacionales. El director de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, informó que en San José de la Esquina se produjo el desborde del río Carcarañá, afectando al balneario y a familias ribereñas. En Carcarañá quedó interrumpido el paso por el puente de la Ruta 9 y en Pueblo Irigoyen continúa cortada la Ruta Provincial 41 por el desborde de un canal.

En cuanto al estado de las rutas, la RN 33 está cortada entre Zavalla y Casilda, con desvíos por RN A012 y RP 26s; la RN 9 vieja se interrumpe entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos hacia la Autopista Rosario–Córdoba; y la RN 34 permanece cerrada entre San Genaro y Totoras, con desvíos hacia RP 91 y RP 65. También se registran cortes en la RN 11 a la altura de Pueblo Irigoyen y en la RP 15 en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba. Además, se recomienda circular con precaución en la RP 14 a la altura de María Teresa y en la RN 8 en la curva Pastorino de Venado Tuerto.

La Secretaría de Protección Civil, en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos de control, continúa con el monitoreo en tiempo real de la situación y refuerza la asistencia a municipios y comunas para garantizar la seguridad de los vecinos y reducir los efectos de las precipitaciones.