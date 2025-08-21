FOTO: La Plata: un joven atacó a su suegro tras una discusión doméstica

Un violento episodio familiar conmocionó a la ciudad de La Plata, ya que un joven de 19 años, identificado como Lautaro Armando Blanco, fue detenido tras haber apuñalado a su suegro durante una discusión.

El atacante fue aprehendido este jueves, varios días después de la agresión, que perpetró en una vivienda ubicada en la calle 36, entre 10 y 11, donde convivía con su pareja de 16 años y el padre de esta, Guillermo Horacio Ezequiel Esnarriaga (38).

Todo comenzó cuando el hombre regresó de trabajar y cuestionó a los jóvenes porque no habían preparado la comida y se encontraban jugando videojuegos.

La discusión escaló, en medio de gritos, el acusado ingresó violentamente a la habitación de Esnarriaga y lo atacó con un cuchillo de grandes proporciones, asestándole varias puñaladas mientras la víctima estaba acostada e indefensa.

Esnarriaga fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado delicado, con lesiones en el colon y el intestino, aunque los médicos confirmaron que logró sobrevivir tras una compleja intervención.

El joven, en tanto, fue detenido por efectivos de la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia. La esposa de la víctima, Gabriela Parets, pidió públicamente que el atacante permanezca tras las rejas: “Se trató de una tentativa de homicidio”, expresó.