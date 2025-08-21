La Plata: un joven atacó a su suegro tras una discusión doméstica
Lo acuchilló mientras dormía. La víctima está internada pero fuera de peligro.
21/08/2025 | 18:49Redacción Cadena 3
FOTO: La Plata: un joven atacó a su suegro tras una discusión doméstica
Un violento episodio familiar conmocionó a la ciudad de La Plata, ya que un joven de 19 años, identificado como Lautaro Armando Blanco, fue detenido tras haber apuñalado a su suegro durante una discusión.
El atacante fue aprehendido este jueves, varios días después de la agresión, que perpetró en una vivienda ubicada en la calle 36, entre 10 y 11, donde convivía con su pareja de 16 años y el padre de esta, Guillermo Horacio Ezequiel Esnarriaga (38).
Todo comenzó cuando el hombre regresó de trabajar y cuestionó a los jóvenes porque no habían preparado la comida y se encontraban jugando videojuegos.
La discusión escaló, en medio de gritos, el acusado ingresó violentamente a la habitación de Esnarriaga y lo atacó con un cuchillo de grandes proporciones, asestándole varias puñaladas mientras la víctima estaba acostada e indefensa.
Esnarriaga fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado delicado, con lesiones en el colon y el intestino, aunque los médicos confirmaron que logró sobrevivir tras una compleja intervención.
El joven, en tanto, fue detenido por efectivos de la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia. La esposa de la víctima, Gabriela Parets, pidió públicamente que el atacante permanezca tras las rejas: “Se trató de una tentativa de homicidio”, expresó.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Plata? Un joven apuñaló a su suegro tras una discusión familiar.
¿Quién fue el atacante? El sospechoso es Lautaro Armando Blanco, de 19 años.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió el jueves pasado, aunque la detención se dio días después.
¿Dónde se produjo el hecho? En una vivienda de la calle 36, entre 10 y 11, en La Plata.
¿Cuál es el estado de la víctima? Guillermo Horacio Ezequiel Esnarriaga se encuentra internado en el Hospital San Martín, pero está fuera de peligro.
[Fuente: Noticias Argentinas]