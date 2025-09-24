FOTO: La Fraternidad: "No tomamos medidas, los trenes circulan con precaución por el estado de las vías"

El sindicato ferroviario La Fraternidad, comandado por Omar Maturano, anunció que, a partir de hoy, todos los trenes que transitan por el Área Metropolitana de Buenos Aires circularán a 30 km/h, pero no como medida de fuerza sino por "precaución" debido el estado en el que se encuentran las vías.

Durante las primeras horas de la mañana se visibilizaron las demoras que se produjeron en los trenes Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza y que, según le confirmó el gremio a Noticias Argentinas, son provocadas por "circular respetando todas las precauciones que tienen en los recorridos".

"No es una medida de fuerza, sino que están trabajando tomando las precauciones por el estado de las vías, la señalización defectuosa y en algunos ferrocarriles falta personal por los retiros voluntarios", indicaron desde La Fraternidad a la agencia.

Por este accionar se ven perjudicados más de un millón de pasajeros, debido a que las formaciones avanzan con lentitud y que genera demoras, alteraciones en los horarios habituales y retrasos en el servicio.

Asimismo, se observó la presencia de pasajeros, caminando por las vías del tren frente a la tardanza en el servicio, lo que también generó enojo y repudio por este accionar.

Sin previo aviso y de manera sorpresiva, el sindicato de Maturano comunicó en el día de hoy que, desde a las 00hs., las formaciones que transportan pasajeros por el AMBA funcionarán a 30km cuando, algunas secciones de las vías permiten llegar una velocidad máxima de 100 km/h.