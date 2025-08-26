La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas celebra 105 años de la radio

El 27 de agosto de 1920, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, un grupo de visionarios, conocidos como “los locos de la azotea”, logró, con rudimentarios equipos, la primera transmisión radial de un espectáculo artístico. Ese acto pionero marcó el inicio de una historia que convirtió a la radio argentina en un modelo mundial, con programaciones diarias y contenidos que acompañaron a generaciones enteras.

Ha sido testigo y narradora de los grandes cambios de la humanidad. En tiempos de crisis, demostró ser un medio inmediato, confiable y con fuerte cobertura territorial, llegando tanto a las grandes ciudades, como a las zonas más alejadas del país.

Desde su nacimiento, la radio argentina ha evolucionado y adoptado nuevos formatos sin perder su esencia: la cercanía con el oyente, existiendo un vínculo inalterable de respeto y confianza.

Hoy, a 105 años de aquel momento histórico, la radio se muestra vital y en constante renovación, adaptándose a los nuevos desafíos comunicacionales.

Este aniversario encuentra a la radiodifusión en una etapa de profundas transformaciones manteniendo las conexiones reales con su audiencia, ofreciendo compañía, contexto y una experiencia única, que ningún algoritmo puede replicar.

Su liderazgo se refleja diariamente, tanto al aire, como en la web y en otras plataformas digitales.

ARPA (Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas) celebra este nuevo aniversario con sus emisoras asociadas en todo el país y con sus audiencias, reforzando el compromiso de seguir adelante con su labor para que la radio continúe reinventándose como un medio dinámico, relevante y capaz de innovar e inspirar.