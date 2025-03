La Antártida revela un secreto helado: contiene más hielo del que se creía

Un descubrimiento científico ha sacudido lo que creíamos saber sobre la Antártida: el continente más remoto del planeta alberga más hielo del que se estimaba, según revela Bedmap3, el mapa subglacial más preciso jamás elaborado.

Liderado por el British Antarctic Survey (BAS) y con la colaboración del Instituto Alfred Wegener, este avance, publicado en Scientific Data, no solo redefine nuestra visión del terreno oculto bajo el hielo, sino que plantea nuevas preguntas sobre el futuro de este coloso blanco en un mundo en calentamiento.

Este hallazgo desplaza al anterior récord que se atribuía tradicionalmente a la cuenca Astrolabe, en la Tierra Adelia.

Durante años, las inmensas capas de hielo de la Antártida han escondido su base rocosa, limitando nuestra comprensión de su verdadera magnitud.

