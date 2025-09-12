En vivo

Sociedad

Jujuy: una embarazada se lanzó de una moto mientras era agredida por su novio

La joven sufrió severas heridas y fue trasladada al Hospital Materno Infantil.

12/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3

FOTO: Jujuy: una embarazada se lanzó de una moto mientras era agredida por su novio

Una joven de 30 años, quien se encuentra en el quinto mes de su embarazo, se arrojó de su moto en movimiento por un supuesto episodio de violencia de género en el departamento jujeño de Palpalá y la Justicia busca a su novio.

El hecho ocurrió en el barrio 18 de Noviembre cuando la damnificada y el presunto atacante circulaban en una motocicleta Gilera Smash sobre la ruta nacional 66, conforme a la información del portal del diario El Tribuno.

La pareja habría mantenido una discusión, el conductor comenzó a realizar maniobras en zig-zag y golpeó el tambor del rodado a fin de amenazar a la víctima, quien se lanzó al asfalto.

La futura madre exclamó socorro y dos hombres que pasaban por el lugar la auxiliaron, pero el novio estacionó el vehículo, arrojó botellas de vidrio contra los transeúntes y caminó a pie para fugarse.

La Policía acudió a la escena y requirió la asistencia de personal del SAME, el cual constató las severas heridas que padeció la muchacha a raíz de la caída violenta, motivo por el que se determinó su derivación al Hospital Materno Infantil.

El ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación intervino en la investigación y ordenó el secuestro de la moto, que fue trasladada a la Comisaría 51°, al tiempo que el Juzgado especializado en Violencia de Género estableció la captura del sospechoso, quien se encuentra prófugo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

