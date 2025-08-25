FOTO: Juicio por filicidio en Salta: criminalista contradice la versión de la madre

Un criminalista declaró en el juicio por el crimen de Leonel Guillermo Francia, un niño de 11 años asesinado en la provincia de Salta, donde se encuentra imputada su madre, y

Se trata de un perito que integrnegó que el fallecimiento se haya producido por una caída.a el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien fue el primer testigo en comparecer ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro.

El especialista, que estuvo al frente del equipo de trabajo que realizó análisis de rigor en la escena, exhibió fotografías de diferentes lugares del domicilio, de las pruebas obtenidas y una reconstrucción elaborada con la médica que hizo la autopsia.

De acuerdo a los rastros hemáticos -compatibles con el ADN del menor-, la muerte del menor habría ocurrido en la planta baja de la finca, al tiempo que el presunto elemento para perpetrar el homicidio podría ser un elemento punzo penetrante, conclusión ratificada por una médica anatomopatóloga, quien afirmó: “El cuerpo presentaba lesiones contemporáneas”.

En este contexto, el criminalista y la facultativas rechazaron la posibilidad de que el deceso haya sido desencadenado por una caída.

Lidia Raquel Cardozo -se negó a declarar- está acusada por el delito de “homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo”.

El debate oral y público continuará este martes a las 9:00, luego de que los magistrados Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello establecieran un cuarto intermedio.