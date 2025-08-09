Joven detenido por maltrato animal tras matar a caballo a martillazos en Rosario

Un joven de 19 años fue aprehendido esta mañana tras ser acusado de violar la Ley Sarmiento (14.346) de maltrato animal, al agredir mortalmente a un caballo con un martillo. El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Nochetto al 1100, donde el animal presentaba graves heridas en la cabeza y el cuello, constatándose su muerte en el lugar.

El escuadrón de Caballería y la Sección de Perros de la URII llegaron al lugar luego de un llamado al 911, donde un testigo reportó que un hombre estaba golpeando a un equino con un martillo. Al arribar, los efectivos corroboraron el maltrato y, con autorización del propio sospechoso, Alexis Agustín V. (19), ingresaron al predio.

En el lugar, encontraron al caballo sin vida, con un impacto contundente en la frente y un corte en el cuello. Además, se incautaron herramientas presuntamente utilizadas en el ataque: dos martillos (uno tipo maza y otro de carpintería), una cuchilla de 30 cm, una afiladora de cuchillos.

El acusado fue detenido en flagrancia y trasladado a la comisaría correspondiente, mientras que el cuerpo del equino fue retirado con ayuda de Corrales Municipales. La fiscalía a cargo de Declercq intervino en el caso, ordenando las pericias correspondientes y la continuidad de la investigación.

La Brigada de Rescate Animal también participó en el operativo, destacando la gravedad del hecho y recordando que el maltrato animal es un delito penado por ley.

¿Qué establece la Ley Sarmiento?

La Ley 14.346 castiga con prisión de tres meses a un año a quien cause maltrato o crueldad hacia los animales, incluyendo actos de tortura o muerte injustificada. Dada la gravedad del caso, se espera que la Justicia avance con una condena ejemplar.

Mientras tanto, organizaciones protectoras de animales ya manifestaron su repudio y exigieron penas más duras para este tipo de casos.