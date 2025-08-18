En vivo

Sociedad

Intentaron robar una baranda de bronce en Recoleta y fueron detenidos

Los delincuentes fueron imputados por tentativa de robo y quedaron a disposición de la Justicia.

18/08/2025 | 16:30Redacción Cadena 3

FOTO: Recoleta: intentaron robar una baranda de bronce y fueron detenidos

Dos hombres de 37 y 26 años intentaron robar una baranda de bronce y fueron detenidos en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un inmueble de Ayacucho al 1800, donde oficiales de la Comisaría Vecinal 2A observaron a los sospechosos escapar a toda velocidad, motivo por el que comenzaron a perseguirlos y los interceptaron en la avenida Alvear al 1900.

Los uniformados procedieron a requisarlos y constataron que entre sus pertenencias no tenían elementos de valor, pero se corroboró que violentaron una baranda de bronce con la finalidad de sustraerla.

Además, las imágenes captadas por una cámara de seguridad del edificio muestran a los implicados que intentaban desprender el elemento.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62 imputaron a los delincuentes por el delito de tentativa de robo.

Lectura rápida

¿Qué intentaron robar los detenidos?

Intentaron robar una baranda de bronce.

¿Quiénes fueron detenidos?

Dos hombres de 37 y 26 años.

¿Dónde ocurrió el hecho?

En el barrio porteño de Recoleta, en Ayacucho al 1800.

¿Cuál fue la respuesta policial?

Los oficiales de la Comisaría Vecinal 2A persiguieron y detuvieron a los sospechosos.

¿Qué delito se les imputó?

A los delincuentes se les imputó tentativa de robo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

