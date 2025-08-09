Iniciaron los trabajos de conservación en Laguna Grande

Con la voluntad política del Gobernador Frigerio de mejorar la salida de la producción y la accesibilidad a centros urbanos, comisarias, escuelas, centros de salud, entre otros destinos, se lleva adelante a través de la DPV la reposición de ripio de la ruta provincial Nº 38, en la zona de Laguna Larga en el tramo comprendido entre la RP Nº 20 y la Estación Transformadora, en pleno corazón arrocero del departamento Villaguay.

En tanto, más adelante, se trabajará en la reposición de broza en el tramo comprendido entre Zenón Roca y la ex RP Nº 38, comunicando zonas productivas de los departamentos Villaguay y San Salvador.

Las tareas se ejecutan en el marco del Plan de Conservación de Caminos Rurales, Región IV, que comprende los departamentos Colón (ya finalizado), Tala, y que son financiados con el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural 2024.

El proyecto contempla el transporte de 2.954 metros cúbicos de ripio arcilloso y 4.602 metros cúbicos de material calcáreo, destinados a consolidar tramos clave de los caminos rurales que conectan la zona productiva con los principales accesos viales.

Esta intervención representa un paso fundamental para la población residente y contribuye con el desarrollo económico y social de una región con alto potencial productivo y se permite dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes.