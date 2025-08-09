Iniciaron los trabajos de conservación en Laguna Grande
Se trata de transporte y reposición de suelo calcáreo y ripio en puntos críticos.
09/08/2025 | 18:17Redacción Cadena 3
FOTO: Iniciaron los trabajos de conservación en Laguna Grande
Con la voluntad política del Gobernador Frigerio de mejorar la salida de la producción y la accesibilidad a centros urbanos, comisarias, escuelas, centros de salud, entre otros destinos, se lleva adelante a través de la DPV la reposición de ripio de la ruta provincial Nº 38, en la zona de Laguna Larga en el tramo comprendido entre la RP Nº 20 y la Estación Transformadora, en pleno corazón arrocero del departamento Villaguay.
En tanto, más adelante, se trabajará en la reposición de broza en el tramo comprendido entre Zenón Roca y la ex RP Nº 38, comunicando zonas productivas de los departamentos Villaguay y San Salvador.
Las tareas se ejecutan en el marco del Plan de Conservación de Caminos Rurales, Región IV, que comprende los departamentos Colón (ya finalizado), Tala, y que son financiados con el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural 2024.
El proyecto contempla el transporte de 2.954 metros cúbicos de ripio arcilloso y 4.602 metros cúbicos de material calcáreo, destinados a consolidar tramos clave de los caminos rurales que conectan la zona productiva con los principales accesos viales.
Esta intervención representa un paso fundamental para la población residente y contribuye con el desarrollo económico y social de una región con alto potencial productivo y se permite dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes.
Lectura rápida
¿Qué trabajos iniciaron en Laguna Grande? Se iniciaron trabajos de conservación en la ruta provincial Nº 38.
¿Quién impulsa este proyecto? El proyecto es impulsado por el Gobernador Frigerio.
¿Cuándo se están realizando las tareas? Las tareas comenzaron el 9 de agosto de 2025.
¿Dónde se localizan los trabajos? Se localizan en el tramo entre la RP Nº 20 y la Estación Transformadora.
¿Cuál es el objetivo de la intervención? Mejorar la salida de la producción y la accesibilidad de los caminos rurales.
[Fuente: Noticias Argentinas]